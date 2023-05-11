Не всегда к счастью: когда разбитые тарелки предвещают беду

Когда бьется к счастью

Если тарелка, чашка или другой предмет кухонной посуды разбился, выскользнув из рук молодой девушки, то это признак большой любви. Аналогичная примета касается супругов. Молодоженам поверье обещает благополучие и много денег.

В частности, если бокалы или стаканы разбились во время застолья, это обещает успех и счастье виновникам праздника.

Также если разбилась очень памятная сердцу тарелка, например, из дорогого фарфора. В таком случае следует ее быстро ее выбросить из дома. Тепло близких людей и хорошие воспоминания все равно останутся с вами.

Когда может навлечь беду

Не всегда разбитая посуда обещает что-нибудь хорошее. Есть ситуации, когда следует ожидать обратное.

Согласно примете, когда посуда оказалась крепкой и разбилась не полностью. В таком случае суеверные люди спешат избавиться от этих обломков как можно быстрее.

Если посуда бьется дома слишком часто - это тоже плохой знак. Одно из самых древних примет свидетельствует, что таким образом свое недовольство демонстрирует домовой.

Важно, что хранить в доме разбитую посуду нельзя - это притягивает негатив и даже можно навлечь беду. Нельзя использовать надколотую посуду - это привлекает бедность и недоразумение между членами семьи.

Осколки нужно собрать в ненужную тряпку, аккуратно завернуть и выбросить. Считается, что так весь негатив можно убрать из дома.