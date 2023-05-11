Не всегда к счастью: когда разбитые тарелки предвещают беду

У каждого в доме по крайней мере иногда разбиваются различные предметы посуды. От таких неудач никто не застрахован. В такой ситуации многие начинают паниковать, ведь не знают, что это может означать.
Всем известна примета, что посуда бьется к счастью, но это не всегда так. Что может произойти - читайте на Styler ниже.
Если тарелка, чашка или другой предмет кухонной посуды разбился, выскользнув из рук молодой девушки, то это признак большой любви. Аналогичная примета касается супругов. Молодоженам поверье обещает благополучие и много денег.
В частности, если бокалы или стаканы разбились во время застолья, это обещает успех и счастье виновникам праздника.
Также если разбилась очень памятная сердцу тарелка, например, из дорогого фарфора. В таком случае следует ее быстро ее выбросить из дома. Тепло близких людей и хорошие воспоминания все равно останутся с вами.
Не всегда разбитая посуда обещает что-нибудь хорошее. Есть ситуации, когда следует ожидать обратное.
Согласно примете, когда посуда оказалась крепкой и разбилась не полностью. В таком случае суеверные люди спешат избавиться от этих обломков как можно быстрее.
Если посуда бьется дома слишком часто - это тоже плохой знак. Одно из самых древних примет свидетельствует, что таким образом свое недовольство демонстрирует домовой.
Важно, что хранить в доме разбитую посуду нельзя - это притягивает негатив и даже можно навлечь беду. Нельзя использовать надколотую посуду - это привлекает бедность и недоразумение между членами семьи.
Осколки нужно собрать в ненужную тряпку, аккуратно завернуть и выбросить. Считается, что так весь негатив можно убрать из дома.
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