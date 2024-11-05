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Завжди прагнуть допомогти. Ці знаки Зодіаку притягують до себе занадто залежних партнерів

Які знаки Зодіаку починають залежні стосунки і чому (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Коли ви обираєте партнера для життя, слід бути максимально уважними й обережними, щоб не опинитися в стосунках, у яких ви можете застрягнути, адже з певними знаками Зодіаку це трапляється знову і знову.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про них детальніше.

Рак

Він хоче допомогти іншим, демонструючи свою любов, але, на жаль, не всі оцінять таку вашу поведінку. Часто ви можете бути разом із партнером, який потребуватиме, щоб ви робили для нього усе, хоча насправді вам може це подобатись. У майбутньому це виснажить вас і зробить стосунки односторонніми, що буде несправедливим та дисгармонійним.

Терези

Це щедрий, відкритий Знак Зодіаку, і він хоче чудово проводити час поруч із коханою людиною. Проте не забувайте, що інший партнер може скористатися вами, аби отримати бажане.

Ви готові віддати йому всю свою любов, турботу і ласку, і вам може знадобитися певний час, перш ніж ви зрозумієте, що ці стосунки не є рівноцінними. Вимагайте від коханої людини більше і спостерігайте, що вона готова зробити для вас.

Які знаки Зодіаку притягують до себе занадто залежних партнерів (фото: unsplash.com) 

Козоріг

Це найзріліший і відповідальний Знак Зодіаку, готовий давати іншим поради. Проте вам слід бути обережними, щоб не опинитися в односторонніх стосунках.

Ви готові брати відповідальність, і ваш партнер може бути цьому дуже радий. І хоча ви самі погоджуєтесь на таку позицію, це не означає, що ви повинні постійно це робити. У здорових стосунках обидва партнери мають висловлювати свої думки та виконувати обов'язки.

Риби

Ви маєте добре і щедре серце, завжди готові допомагати людям, навіть без необхідності, щоб вони про це вас просили. Коли партнер просить вас зробити мільйон маленьких послуг, ви зазвичай погоджуєтесь, адже не хочете залишати його наодинці з його питаннями.

Проте пам'ятайте, що ви не зобов'язані вирішувати всі проблеми коханої людини. Ви маєте право на певну частину своєї незалежності.

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