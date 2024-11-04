Шанс на кохання і переродження. Астролог назвала важливе свято, яке може чимало змінити

Коли Сонце️ заходить до 13-го, королівський градус Скорпіона (2024 року це відбувається 4 листопада, приблизно о 00:33 за київським часом), починають відзначати одне з найшанованіших у зороастризмі свят - Апам-Напат.

І астролог Катерина Соловйова в ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла детальніше, що варто знати про цю астрологічну подію.

Свято Апам-Напат: основні рекомендації дня

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям", - каже експертка.

За її словами, це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Цей градус у Скорпіоні вважається символом астрологів, ясновидців, магів, екстрасенсів, езотериків. Він розвиває магічні здібності, зміцнює біополе, збільшує енергетичні сили. Наділяє успіхом, стабільністю, умінням справлятися з будь-якими труднощами.

Астролог розповіла про важливе свято (фото: facebook com NYPost)

Ще - це градус переродження, поновлення, регенерації. Він підвищує амбіції, дає владу та суспільне визнання. Успіх сприятиме заняттю будь-якими справами, пов'язаними з таємницями, загадками, секретами.

Цей період пов'язаний із відродженням та регенерацією, виходом зі складних, критичних ситуацій. На честь тринадцятого градуса восьмого зодіакального знаку цього дня символічно запалюється 13 вогнів.

Апам-Напат уособлює тонкий зв'язок із божественним початком та найпотаємнішу інформацію.

"Це - "Божественна Вода", дух, що приводить води в рух, король "Космічних Вод" і Світового океану. Всі окремі частини він об'єднує в загальну живу картину реальності, а всі душі заводить у кругообіг, встановлений та єдиний, розкриваючи будь-які таємниці.

Оскільки стихія Води ще пов'язана з глибоко прихованими, невідомими нам проявами та ініцюваннями, Апам-Напат - переможець будь-якого страху, що знімає завісу з очей та звільняє від будь-якої "каламуті". Символічно він пов'язаний з потоками вод, "безоднями небесними", або морською стихією, що змиває будь-який бруд і нечисть, перетворює та змінює все існуюче, що очищає від усього непотрібного", - також зазначає фахівчиня.

Він же - охоронець найпотаємніших таємниць, підкреслює Соловйова.

Апам-Напат - одне з найшанованіших у зороастризмі свят (фото: pixabay com)

Вважається, що у цей день люди отримують потаємну інформацію із самих глибин світобудови. Цей день дарує інтуїцію, мудрість і подолання скорботи, перемогу над страхами, найвище натхнення та розуміння суті того, що відбувається, тому це свято музикантів, художників ірізноманітних містиків.

Крім того, з Апам-Напатом пов'язана містерія Пріапа - символу янської (чоловічої) енергії. У цьому дні "запечатана" найпотаємніша інформація Зодіаку та всього року, через що його називали колись "Пуп Землі".

Священними стравами цього дня вважаються частування з грибів, квасолі, гороху, бобів, моркви (не тертої). Підходятьтакож коренеплоди, сочевиця, ріпа, картопля. Випікають хліб із пшениці та ячменю, змішуючи їх, всілякі пироги з начинкою з груш, фініків, урюка, родзинок, чорносливу, горіхів, пироги з грибами та ватрушки.

Головне побажання, яке вимовляється цього дня, звучить так: нехай безодні небесні знімуть завісу з ваших очей і у вашому серці оселиться кохання.