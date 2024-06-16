"Завжди підтримає і захистить": українські зірки в День батька показали зворушливі сімейні фото

Наші батьки - це найдорожчі для нас люди на світі. Тато і мама - перші слова, які ми найчастіше вимовляємо, коли починаємо говорити рідною мовою. В Україні День батька відзначається як офіційне свято, яке щорічно припадає на третю неділю червня.

Українські зірки шоу-бізнесу також святкують цей день і публікують святкові фото. РБК-Україна (проект Styler) ділиться ними з вами.

Тімур і Інна Мірошниченки

"З Днем батька, татусі! Завжди будьте найкращим прикладом своїм дітям", - написав Тімур.

Наталка Денисенко

"Це мій любий папочка. Дякую що ти у мене є. Такий сильний, спокійний і веселий. Найкращій для мене. Дякую за життя", - ніжно звернулася до рідної людини акторка.

Наталка Денисенко з батьком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Марічка Падалко

"Бути батьком - це зустріти дитину в цьому світі, побачити її перші кроки, повести першу подорож, задмухати першу свічку, відвести в перший клас, взяти на перший мітинг, вболівати на кожному матчі й захоплюватися на кожному концерті.

Бути батьком в Україні-– це бути готовим вдягнути військову форму, пропустити все те, що раніше було важливим, натомість вміти здивувати один раз, другий раз, третій раз. Цього ніколи не буде достатньо. Бути батьком в Україні – це точно знати, заради чого ти вже два роки не вдома, поки твої діти закінчують школу і стають дорослими.

Бути батьками в Україні - це тримати на плечах дітей, а потім тримати зброю. Це велика честь і наша велика вдячність", - написала ведуча 1+1.

Оля Полякова

"Тато!!! Сьгодні день батька! І я хочу привітати найкращого тата на планеті, який завжди поруч, підтримає, захистить, закидає компліментами, обійме, заспокоїть, прийде і порішає)) і завжди на твоїй стороні! В мене такого тата не було! Але ти і мені трошки тато!)Ми тебе любимо! Будь головне здоровий, а щастя твоє ,як кажеш завжди ти, - ми!", - привітала свого чоловіка співачка.

Оля Полякова з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Володимир Остапчук

Молодший син ведучого Еван заздалегідь привітав його зі святом по відеозв'язку. "Еван уже вчора ввечері привітав мене з Днем батька онлайн", - поділився він.

Володимир Остапчук показав привітання від сина Евана (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

MONATIK

"Вітаю всіх з Днем батька", - лаконічно привітав виконавець фанів і показав фото своїх синочків - Платона і Данила.

Сини MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

Джамала

"Baba - батько кримськотатарською. Завжди приклад несамовитої сили та праці, віри у свою мрію. Sevem [люблю. - Ред.]", - ніжно підписала співачка cвітлини із батьком.

Джамала з батьком (фото: instagram.com/jamalajaaa)