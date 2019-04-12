Завышенные требования: сотрудники Меган Маркл устали терпеть ежедневные унижения

Меган Маркл, которая известна своими выходками, попала в очередной скандал. Королевский эксперт рассказал, что требовательная герцогиня заваливает своих работников заданиями с 5 утра. Кроме того, она запретила персоналу Виндзорского замка парковаться рядом с их новым домом. Об этом информирует издание The Sun.

Герцогиня Сассекская мало того, что обладает завышенными требованиям к окружающим ее людям, так еще и всячески "терроризирует" своих сотрудников разными поручениями с 5 утра. Мало кто из работников выдерживает давление Меган, а потому происходит высокая текучка кадров.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

"Она садится на беговую дорожку или занимается другими утренними делами, а после начинает писать своим членам команды о событиях на этот день", - рассказывает эксперт.

Кроме того, Меган Маркл и принц Гарри запретили персоналу Виндзорского замка парковаться рядом с их новым домом, хотя ранее такой проблемы не было и работники могли спокойно пользоваться парковкой. Однако некоторых это правило обходит стороной: посетителям гольф-клуба Royal Household, которые играют там в крикет и шары, разрешение выдается.

Напомним, что мать Кейт Миддлтон обвиняют в жестоком обращении с персоналом. Пренебрежительное отношение к рабочим сказывается во всех жестах и словах. Например, она привыкла подзывать персонал к себе щелчком пальцев, что раздражает и не на шутку обижает людей.

К слову, Меган решила нарушить традицию родов в больнице, которую установила ее покойная свекровь принцесса Диана. Герцогиня будет рожать дома, как когда-то делала бабушка Гарри королева Елизавета.

Ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл вероятно обманула всех с датой рождения ребенка, так как сообщается, что роды могут начаться в мае, а не в апреле, как предполагали ранее.