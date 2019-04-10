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По стопам королевы: стало известно, где будет рожать Меган Маркл

STYLERЖизнь    10.04.2019 - 20:21
По стопам королевы: стало известно, где будет рожать Меган Маркл
Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл отказалась от услуг королевских хирургов-гинекологов

Меган Маркл планирует в конце этого месяца рожать первенца в своем доме, который расположен на территории Виндзорского замка. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

37-летняя герцогиня Сассекская не намерена ложиться в больницу, чтобы не чувствовать себя "золотой рыбкой в аквариуме". При этом Меган хочет пойти по стопам королевы Елизаветы II, которая родила всех своих четырех детей в Букингемском дворце или Кларенс-хаусе.

При этом источники подчеркнули, что Гарри и Меган не исключают возможность родов в больнице, поскольку женщины, которые рожают ребенка старше 35 лет, подвержены повышенному риску преждевременных родов или необходимости эпидуральной анестезии, или кесарева сечения.

Но одна подруга Меган Маркл заявила, что герцогиня, которая все еще ежедневно практикует йогу, находится в отличном состоянии и в хорошем здоровье, поэтому не видит причин, по которым она не могла бы рожать дома.

По стопам королевы: стало известно, где будет рожать Меган Маркл

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Источник отметил, что Меган очень хочет рожать ребенка дома, но, очевидно, что все будет зависть от того, как пойдут дела дальше.

На прошлой неделе выяснилось, что пара также дала понять, что они хотят отказаться от помощи врачей королевы, хирургов-гинекологов Алана Фартинга и Гая Торпа-Бистона, которые считаются одними из лучших в своем деле.

"Когда дело доходит до родов, каждая женщина должна решить, что лучше для нее, а что лучше для ее ребенка. Будет задействована команда королевы, но еще не решено, сколько будет человек", - сказал один из докторов.

В Англии на домашние роды приходится лишь около 2,3% - один случай на 40 родов, и обычно их возглавляет местная акушерка. Акушерку можно привлечь с Национальной службы здравоохранения Англии, но также можно нанять независимую акушерку по цене от 2000 до 5000 фунтов стерлингов.

Меган, однако, должна была учесть то, что у женщин, которые рожают впервые, домашние роды немного увеличивают риск серьезных проблем для ребенка - с пяти на 1000 при рождении в больнице, и до девяти на 1000 при рождении на дому.

Напомним, что у Меган Маркл нашли отклонения, которые могут навредить будущему малышу.

Ранее сообщалось о том, что лучшая подруга Меган Маркл назвала пол ее будущего ребенка.

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