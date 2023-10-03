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Завтра виходить Android 14: для яких смартфонів буде доступне оновлення

Вівторок 03 жовтня 2023 19:10
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Завтра виходить Android 14: для яких смартфонів буде доступне оновлення Фінальна версія Android 14 вийде 4 жовтня (ілюстративне фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

4 жовтня офіційно вийде Android 14, оновлена версія операційної системи для мобільних пристроїв. Нова версія обіцяє внести численні покращення та інновації. Також нова мобільна ОС дебютує разом із лінійкою Google Pixel 8.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал GSM Arena.

За інформацією, всі пристрої Google Pixel, починаючи з Pixel 4a, отримають оновлення Android 14. Це цікаво, оскільки раніше було сумніви, що Pixel 4a отримає нову версію ПЗ.

Традиційно першими нові версії операційної системи Android отримують пристрої Google. Інші смартфони отримають оновлення через кілька тижнів або навіть місяців після релізу Google. Серед них переважно флагмани, випущені протягом останніх 2-3 років, і середньоцінові моделі.

Завтра виходить Android 14: для яких смартфонів буде доступне оновленняGoogle Pixel 7 Pro (ілюстративне фото: Pixabay)

Щодо бюджетних пристроїв, то тут ситуація складніша - деякі з них можуть отримати оновлення лише в середині 2024 року.

Що нового буде в Android 14

Одне з найбільших очікувань, пов'язаних з Android 14, полягає в тому, що в ньому з'явиться супутниковий зв'язок. Аналогічне нововведення в свої смартфони ще минулої осені впровадила Apple, однак воно працює лише в декількох країнах.

Згідно з інформацією, супутникова служба на Android буде доступна в більш ніж в 150 країнах. Однак є одне "але" - актуальні телефони не оснащені необхідним обладнанням, тому, щоб оцінити це нововведення, доведеться оновити свій девайс.

Ще з цікавого в Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS.

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