Після чергового оновлення iOS в iPhone зіпсувалася батарея: яких моделей торкнулося

Нещодавно користувачі iPhone отримали чергове оновлення iOS 17, проте поки незадоволені його результатом. Люди почали скаржитися, що після оновлення програмного забезпечення акумулятори їхніх ґаджетів швидше розряджаються.

РБК-Україна (проєкт Styler) розібралося, які новинки додали розробники та що сталося з акумуляторами користувачів.

Як оновлення вплинуло на батарею iPhone

Щоразу, коли Apple випускає велике оновлення операційної системи iPhone, з'являються численні скарги на батарею. Так сталося і з оновленням iOS 17.

Таким чином найбільше постраждали:

iPhone SE 2020 - тримає заряд на 9% гірше

iPhone 11 - на 5%

iPhone 12 - на 5%

iPhone 13 - на 11%

iPhone XR - на 21%

Однак на такі зміни в роботі акумуляторів є вагомі причини. Річ у тому, що програмне забезпечення повинне повторно індексувати всі файли на iPhone. Ця база даних має вирішальне значення для пошуку файлів на iPhone.

Саме це й може зайняти декілька днів, протягом яких телефон може працювати повільніше.

Ця проблема зазвичай є короткочасною, проте для декого вона не розв'язується за кілька тижнів.

Розробники виділяють ще одну причину швидшого розряджання акумулятора.

Під час кожного оновлення додаються нові функції, які можуть потребувати більшої потужності. Тому на це ваш пристрій може витрачати більше зарядки.

Цікаво, що такі "побічні ефекти" оновлень з'являються лише на нових моделях телефонів, а от старі - це оминає.

Сама компанія Apple не зможе масштабно розв'язати цю проблему, тому єдине, що можуть зробити користувачі в цьому випадку, - не натискати "оновити до iOS 17".

Що додали до нового ПЗ

Повідомлення

У програмі iMessage "Стікери" зібрані всі ваші стікери, зокрема анімовані стікери, Memoji, Animoji, емодзі-стікери та набори стікерів сторонніх розробників.

Удосконалено функцію пошуку - тепер ви можете швидше знаходити потрібні повідомлення за людьми, ключовими словами й типами вмісту.

Можна провести пальцем управо на бульці повідомлення, щоб відповісти саме на це повідомлення.

FaceTime

Якщо абонент не відповідає на виклик FaceTime, ви можете надіслати відео- або аудіоповідомлення про те, що ви хочете сказати.

Тепер можна приймати виклики FaceTime на Apple TV, використовуючи iPhone як камеру (Apple TV 4K 2‑го покоління і новіших).

Відеоефекти дають змогу коригувати інтенсивність студійного освітлення і режиму "Портрет".

Режим "Очікування"

У повноекранному режимі інформацію, як‑от годинник, фотографії та віджети, добре видно на відстані, коли iPhone розміщено горизонтально й він заряджається на тумбочці, кухонному чи робочому столі.

У Нічному режимі годинник, фотографії та віджети мають червоний відтінок при слабкому світлі.

Зарядний пристрій MagSafe запам'ятовує ваші параметри під час заряджання.

AirDrop

З'явився новий спосіб запуску AirDrop - тепер можна поширювати вміст або починати сеанс SharePlay через AirDrop, якщо піднести телефони iPhone один до одного.

Клавіатура

Функція автовиправлення тимчасово підкреслює виправлені слова, щоб можна було одним дотиком повернути введений варіант.

Safari й паролі