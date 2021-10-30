Завтра переводим часы: куда крутим стрелки и как это пережить

В Украине часы переводят на летнее и зимнее время уже почти 40 лет. Изначально такая практика была введена для экономии электроэнергии, но с годами стало понятно, что это не имеет особого смысла. Многие страны отказались от перевода часов и остановились на том времени, которое им более удобно.

В Украине отменить перевод часов пытались уже несколько раз, но пока никто из политиков не смог довести процедуру до конца. В 2021 году депутаты снова пообещали отменить переход на летнее время и вернуться к обсуждению этого вопроса зимой.

Что нужно знать о переводе часов 31 октября

Стрелки часов нужно перевести на час назад. Будьте осторожны, так как многие электронные гаджеты это делают самостоятельно и вам нужно отрегулировать стрелки только у механических приборов.

Будьте внимательны, если вам 31 октября предстоит важная встреча или поездка – события в воскресенье будут происходить по новому времени. Утром можно уточнить время и согласовать время встречи. А вот на вокзал или в аэропорт стоит приехать заранее.

Перевод часов и здоровье

Как отмечают медики, сезонный перевод времени – стресс ля организма и к новому режиму человек может привыкать от нескольких недель до полутора месяцев.

У людей снижается работоспособность, нарушается сон, проявляется раздражительность.

Ученые утверждают, что перевод часов может спровоцировать ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, депрессию и вызвать медицинские ошибки.

Как адаптироваться к переводу времени

Специалисты Центра общественного здоровья рекомендуют заранее уделить внимание распорядку дня и графику отхода ко сну и пробуждению. Можно сдвигать это время постепенно, по 15 минут в день.

За 6 часов до сна стоит избегать употребления кофе, чая и газированных напитков.

Перед сном откажитесь от алкоголя и сигарет.

Не употребляйте тяжелую, острую, сладкую пищу после 16:00.

Физическую активность передвиньте на утро и день, перед сном не стоит перегружать организм. Вечером можно отправиться на прогулку.

В спальне должен быть комфортный режим температуры, влажность. Обязательно ежедневно проветривайте помещение.

Возле кровати не должно быть гаджетов, ярких лампочек, телевизоров. Все электронные приборы стоит выключить за 30 минут до сна. Обеспечьте себе тишину и покой. А вот утром постарайтесь впустить солнечные лучи в дом как можно быстрее.

Перед сном принимайте расслабляющую ванну, утром – контрастный душ.

Если у вас есть склонность к депрессиям – ограничьте поездки, возьмите отгул, отоспитесь, посмотрите фильм или почитайте книгу.

Обязательно гуляйте на свежем воздухе ежедневно не менее часа. Особенно полезно – под солнечными лучами.