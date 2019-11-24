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Муж Заворотнюк удалил все совместные фото: что произошло

STYLERПерсоны    24.11.2019 - 11:41
Муж Заворотнюк удалил все совместные фото: что произошло
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Директор артистки прокомментировала заявление

Супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фотографии из аккаунта в социальной сети Instagram. Директор артистки Марина Потапова рассказала с чем это связано, передают росСМИ.

СМИ сообщили о том, что Чернышев удалил фото с Заворотнюк и отписался от всех друзей. Далее журналисты добавили, что связано это либо с тем, что его супруга умерла, либо с тем, что фигурист ее разлюбил.

Муж Заворотнюк удалил все совместные фото: что произошлоАнастасия Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

К тому же, такой поступок может быть связан с последними новостями о том, что Чернышев якобы давно хочет развестись с супругой, но фигурист не может этого сделать из-за ее тяжелой болезни.

Однако, по словам директора Заворотнюк, спортсмена нет в социальных сетях. В семье фигуриста и актрисы никак не реагируют на подобные заявления журналистов.

"У него нет соцсетей. Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут", - добавила Марина Потапова.

Ранее вскрылась неожиданная правда о болезни Заворотнюк. Есть предположение, что исполнительница заболела по вине мужа.

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