Заворотнюк отдыхает в Ялте: росСМИ сделали неоднозначное заявление

Анастасия Заворотнюк на самом деле не больна, она отдыхает в Ялте, заявил некий Алексей Степанов, назвавшийся другом семьи. Он также заявил, что информация о раке у актрисы недостоверна, а якобы правду готовы открыть за кругленькую сумму. Об этом Степанов заявил в интервью Teleprogramma.pro.

Мужчина распространил в сети заявление, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" вовсе не больна. Журналисты поинтересовались, готова ли артистка сниматься в телепередачах или давать интервью.

"Мама не готова ни с кем общаться. И Анастасия не готова ни с кем общаться. Когда они будут готовы общаться, они выйдут к средствам массовой информации, но, как вы понимаете, это будет стоить очень больших денег", – цитирует Степанова издание.

Он уточнил сумму: "Это стоит 200 миллионов рублей".

За эти деньги якобы могут выступить либо сама Анастасия, либо ее мать Валентина Борисовна с опровержением информации о тяжелой болезни актрисы. Мужчина заявил, что никакого рака у Заворотнюк нет, и сейчас она отдыхает в солнечной Ялте.

Болезнь Заворотнюк - актриса отдыхает в Ялте, СМИ (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Как полагают в издании, под видом "друга семьи" на самом деле действует мошенник. Журналисты выяснили, что номер телефона действительно принадлежит некому Алексею Степанову. Однако проживает он в Ханты-Мансийском округе и уже привлекался по статье за мошенничество.

Из-за частой публикации противоречивых сведений о заболевании Анастасии Заворотнюк, мошенники активизировались. Они готовы нажиться не только на здоровье актрисы, но и на неравнодушии поклонников. Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, мама артистки и ее дети не дают никаких комментариев СМИ.

Напомним, что ранее супруг Заворотнюк навестил жену в больнице.

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