Заворотнюк может заразиться коронавирусом: в России бьют тревогу

Анна - старшая дочь Анастасии Заворотнюк (коллаж: РБК-Украина)

Анна Заворотнюк отдыхает в Италии, которая стала одной из горячих точек распространения коронавируса

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна уехала в Италию на отдых на несколько дней, и теперь поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня", которая продолжает лечение от онкологии, сильно переживают за девушку из-за коронавируса. Так, в этой стране уже подтверждены сотни случаев заражения COVID-19, и зафиксированы 12 смертей из-за опасной инфекции.

Нужно сказать, что в РФ сначала фанаты актрисы набросились с критикой на 24-летнюю Анну Заворотнюк-Стрюкову из-за ее решения погулять по улицам Рима и Флоренции, но на фоне осложнения ситуации в Италии с новым китайским коронавирусом фаны стали "держать кулачки" за девушку.

Так, некоторые считают, что целью поездки Анны являются молитвы в Риме в знаменитой Сикстинской капелле за здоровье мамы. Об этом передают "Дни.ру".

"Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк", - говорится в материале издания.

Между тем российский "Собеседник" пишет о том, что и сама Заворотнюк-старшая вскоре отправится в Европу. В частности, такое путешествие предсказала участница шоу "Битва экстрасенсов" ясновидящая Кажетта.

Тем временем, дочь Анастасии Заворотнюк Анна выкладывает в сети многочисленные фото с отдыха в Италии и показывает, как ест трюфели в ресторане и гуляет по городам и осматривает достопримечательности.

Добавим, что последняя информация о здоровье Анастасии была опубликована еще в начале января. Актрису выписали из реабилитационного центра в Подмосковье и сказали, что помочь ей не могут.