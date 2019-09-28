Заворотнюк будет мучаться еще 4 месяца: экстрасенс удивил заявлением

Анастасия Заворотнюк, у которой, по заверению СМИ, обнаружили рак четвертой степени, будет мучаться еще четыре месяца. Так считает ведический астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев.

Астролог тщательно изучил астрологическую карту артистки и сообщил, что она всегда была расположена к онкологии. По словам хироманта, именно косметические процедуры и операции по омоложению спровоцировали необратимый процесс. Ермолаев считает, что у актрисы очень маленькие шансы на выживание и, скорей всего, она умрет.

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"Сейчас Анастасии поможет только народная мольба. Звезда театра и кино находится в эпицентре неизбежного астрологического тайфуна, из-за которого происходят все беды в ее жизни", - цитирует астролога одно из российских СМИ.

Анастасия Заворотнюк (Фото: bzns.media)

Астролог сообщил, что "астрологический тайфун", в который попала "прекрасная няня", продлится ближайшие четыре месяца, после чего пойдет на спад.

"Если Заворотнюк наберется сил и сможет вытерпеть все испытания судьбы благодаря молитвам людей, она получит, пусть небольшие, но шансы на жизнь. Хочется пожелать родным Анастасии веры и терпения",- подитожил астролог.