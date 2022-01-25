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Заводские трубы Dnipro Light Flowers попали в один из топовых мировых журналов

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Днепр, Вторник 25 января 2022 13:09
Заводские трубы Dnipro Light Flowers попали в один из топовых мировых журналов Фото: заводские трубы Dnipro Light Flowers (facebook.com/i.parubsky)
Автор: Наталия Гурковская

Проект Dnipro Light Flowers попал в один из топовых мировых журналов о дизайне, архитектуре, технологиях и искусстве Designboom.

Об этом пишет РБК-Украина.STYLER со ссылкой на пост основателя и дизайн-директора компании "Expolight" Николая Каблуки в Facebook.

Designboom - это ежедневный веб-журнал, освещающий области промышленного дизайна, архитектуры и искусства на международном уровне.

Идея проекта "Dnipro Light Flowers" - изменить образ города заводов, в новый образ инновационного и экологического города, который стоит того, чтобы его посетили, ведь Днепр сейчас, становится постиндустриальным центром, говорит основатель и дизайн-директор компании "Expolight" Николай Каблука.

Один "стебель" Dnipro Light Flowers - это труба высотой 123 м. Тело трубы покрыто более 700 источниками света, а на вершине установлен самый мощный в Украине лазер. Сейчас их пять, но скоро это будет тринадцать заводских труб, разбросанных по всей панораме левого берега на протяженности 7 км, которые соединятся сложнейшей системой управления в единую синхронную лазерно-световую систему.

С помощью лазеров, ранее дымившиеся трубы превращаются в новый образ в виде распускающихся цветов и цифровых технологических салютов. Они служат символом зарождения и развития новых принципов в развитии города.

Как сообщалось ранее, световые заводские трубы победили во всемирном конкурсе светового дизайна LIT Lighting Design Awards 2021.

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