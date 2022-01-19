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Стояли десятки лет: как в Днепре нерабочие трубы стали уникальным арт-объектом

Новина українською →
Днепр, Среда 19 января 2022 16:44
Стояли десятки лет: как в Днепре нерабочие трубы стали уникальным арт-объектом Фото: в Днепре нерабочие трубы стали уникальным арт-объектом (dnpr.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Нерабочие трубы завода имени Карла Либкнехта в Днепре стали уникальным арт-объектом. Проект всемирно известной компании из Днепра "Expolight" победил во всемирном конкурсе светового дизайна LIT Lightning Design Awards 2021.

Об этом пишет РБК-Украина.STYLER.

Dnipro Light Flowers - географически самая большая в мире постиндустриальная световая инсталляция, работающая как единая система. С помощью световых пикселей и супермощных лазеров бывшие заводские трубы создают незабываемый свето-музыкальный фейерверк.

Как сообщалось, в Днепре открылась арт-инсталляция, объединяющая ассоциирующиеся с городом звуки и скульптуру. Скульптура в Днепре объединяет большой набор звуков, начиная от плеска волн Днепра, заканчивая звуком работающего холодильника "Днепр".

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