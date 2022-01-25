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Заводські труби Dnipro Light Flowers потрапили до одного з топових світових журналів

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Дніпро, Вівторок 25 січня 2022 13:09
Заводські труби Dnipro Light Flowers потрапили до одного з топових світових журналів Фото: заводські труби Dnipro Light Flowers (facebook.com/i.parubsky)
Автор: Наталія Гурковська

Проект Dnipro Light Flowers потрапив до одного з топових світових журналів про дизайн, архітектуру, технології та мистецтво Designboom.

Про це пише РБК-Україна.STYLER з посиланням на допис засновника і дизайн-директора компанії "Expolight" Миколи Каблуки в Facebook.

Designboom - це щоденний веб-журнал, що висвітлює галузі промислового дизайну, архітектури та мистецтва на міжнародному рівні.

Ідея проекту "Dnipro Light Flowers" - змінити образ міста заводів, у новий образ інноваційного та екологічного міста, яке варте відвідування, адже Дніпро нині, стає постіндустріальним центром, каже засновник і дизайн-директор компанії "Expolight" Микола Каблука.

Одне "стебло" Dnipro Light Flowers - це труба заввишки 123 м. Тіло труби покрито понад 700-ми джерелами світла, а на вершині встановлено найпотужніший в Україні лазер. Зараз їх п’ять, але скоро це буде тринадцять заводських труб, розкиданих по всій панорамі лівого берега на протяжності 7 км, які з'єднаються найскладнішою системою управління в єдину синхронну лазерно-світлову систему.

За допомогою лазерів, труби, які раніше диміли, перетворюються на новий образ у вигляді квітів, що розпускаються, та цифрових технологічних салютів. Вони є символом зародження та розвитку нових принципів у розвитку міста.

Як повідомлялося раніше, світлові заводські труби перемогли у всесвітньому конкурсі світлового дизайну LIT Lighting Design Awards 2021.

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