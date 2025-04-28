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Завод, що видно з космосу: ведучий Дмитро Комаров спробував себе у ролі металурга на "Запоріжсталі"

Фото: ведучий Дмитро Комаров спробував себе у ролі металурга на "Запоріжсталі" 
Автор: Юлія Бойко

Ведучий популярної телепрограми "Світ навиворіт. Україна" Дмитро Комаров вперше показав зсередини, як працює один із найпотужніших металургійних гігантів країни — легендарна Запоріжсталь компанії "Метінвест".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Це не просто завод - це місто у місті, і його видно навіть з космосу. А Комаров не просто знімав, а особисто став частиною команди: працював вантажником та горновим доменної печі, щоб відчути на собі всі виклики металургійної професії.

Глядачі побачать унікальні кадри: репортаж із середини мартенівської печі - те, чого ще не робив жоден український журналіст. Також Комаров проведе власний експеримент - спробує приготувати яєчню над розпеченим чавуном.

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МетінвестЗапорожстальСвіт навиворіт