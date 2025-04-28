Завод, що видно з космосу: ведучий Дмитро Комаров спробував себе у ролі металурга на "Запоріжсталі"

Це не просто завод - це місто у місті, і його видно навіть з космосу. А Комаров не просто знімав, а особисто став частиною команди: працював вантажником та горновим доменної печі, щоб відчути на собі всі виклики металургійної професії.

Глядачі побачать унікальні кадри: репортаж із середини мартенівської печі - те, чого ще не робив жоден український журналіст. Також Комаров проведе власний експеримент - спробує приготувати яєчню над розпеченим чавуном.