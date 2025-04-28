Завод, который видно из космоса: ведущий Дмитрий Комаров попробовал себя в роли металлурга на "Запорожстали"

Это не просто завод - это город в городе, и его видно даже из космоса. А Комаров не просто снимал, а лично стал частью команды: работал грузчиком и горновым доменной печи, чтобы ощутить на себе все вызовы металлургической профессии.

Зрители увидят уникальные кадры: репортаж изнутри мартеновской печи - то, чего еще не делал ни один украинский журналист. Также Комаров проведет собственный эксперимент - попробует приготовить яичницу над раскаленным чугуном.