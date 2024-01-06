Завдяки ШІ вчені дізнались, наскільки переповнені океани. Відповідь шокує

Що відомо про дослідження

Нещодавно в журналі Nature було опубліковане дослідження (проведене під патронатом Global Fishing Watch та Google) щодо водних ресурсів світу та їхнього використання людством.

Йшлося, зокрема, про "промислове" використання світового океану та зміни, що сталися у цій сфері впродовж останніх років.

Супутникові зображення водних ресурсів та застосування штучного інтелекту допомогли науковцям:

створити глобальну карту індустріалізації океану (руху суден, розвитку морської інфраструктури, рибальства і т.ін.)

побачити зміни щодо людської діяльності в морі

На думку авторів дослідження, це допоможе стежити за риболовецькими суднами та виявляти незаконну діяльність на воді.

Рух різних типів суден і морська інфраструктура (інфографіка: globalfishingwatch.org)

Використання штучного інтелекту

В межах дослідження науковці взялися проаналізувати близько 2000 терабайтів супутникових даних, зібраних завдяки спеціалізованим "радарним" інструментам для спостереження за поверхнею Землі за будь-яких умов (у темряві або ж крізь хмари).

Для обробки всього масиву інформації вчені розробили три ШІ-моделі, які з точністю до 97% дозволили:

класифікувати всі виявлені судна

оцінити їхні розміри

сортувати за різними видами діяльності

В цілому експерти дослідили близько 15% світового океану - "найактивнішу зону", в якій відбувається близько 75% всієї промислової діяльності людей.

Йдеться про рух суден і розвиток стаціонарних морських споруд (нафтові вежі, вітрові турбіни і т.ін.) у проміжку часу від 2017 до 2021 року.

Рибальська діяльність, що відстежується чи не відстежуються публічно (інфографіка: nature.com)

Які "білі плями" знайшли вчені

Донині більшість організацій, що опікуються захистом водних ресурсів, покладалися у своїй роботі на морську систему автоматичної ідентифікації (AIS), яка показувала, що відбувається в океанах.

Ця система відстежує судна за допомогою радіосигналів, однак має серйозні обмеження - її можна легко вимкнути чи подорожувати місцями зі слабким сигналом.

Саме через це в межах нового дослідження вчені знайшли низку "сліпих зон" і "білих плям", непомічених раніше. Вони дізналися, зокрема, що:

майже в будь-який момент часу в океані перебуває в середньому 63 000 суден (близько половина з них - рибальські)

близько 25% транспортних та енергетичних суден не відстежуються публічно

75% промислових рибальських суден також не контролюються громадськими системами відстеження (більшість таких "прихованих" суден курсують в Африці та Південній Азії)

кількість нафтових структур за майже п'ять років зросла на 16%

кількість вітрових турбін до 2020 року перевищила кількість нафтових споруд (більшість об'єктів вітроенергетики з'явилися біля узбережжя Північної Європи та Китаю)

Морська інфраструктура (інфографіка: globalfishingwatch.org)