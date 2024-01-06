Благодаря ИИ ученые узнали, насколько переполнены океаны. Ответ шокирует

Что известно об исследовании

Недавно в журнале Nature было опубликовано исследование (проведенное под патронатом Global Fishing Watch и Google) насчет водных ресурсов мира и их использования человечеством.

Речь шла, в частности, о "промышленном" использовании мирового океана и изменениях, произошедших в этой сфере на протяжении последних лет.

Спутниковые изображения водных ресурсов и применение искусственного интеллекта помогли ученым:

создать глобальную карту индустриализации океана (движения судов, развития морской инфраструктуры, рыболовства и т.п.)

увидеть изменения человеческой деятельности в море

По мнению авторов исследования, это поможет следить за рыболовными судами и незаконной деятельностью на воде.

Движение разных типов судов и морская инфраструктура (инфографика: globalfishingwatch.org)

Использование искусственного интеллекта

В рамках исследования ученые решили проанализировать около 2000 терабайтов спутниковых данных, собранных благодаря специализированным "радарным" инструментам для наблюдения за поверхностью Земли при любых условиях (в темноте или сквозь облака).

Для обработки всего массива информации ученые разработали три ИИ-модели, которые с точностью до 97% позволили:

классифицировать все обнаруженные суда

оценить их размеры

сортировать по разным видам деятельности

В целом эксперты исследовали около 15% мирового океана - "самую активную зону", в которой происходит около 75% всей промышленной деятельности людей.

Речь идет о движении судов и развитии стационарных морских сооружений (нефтяные башни, ветровые турбины и т.д.) в промежутке времени с 2017 по 2021 год.

Рыболовная деятельность, которая отслеживается или не отслеживается публично (инфографика: nature.com)

Какие "белые пятна" нашли ученые

До сих пор большинство организаций, занимающихся защитой водных ресурсов, полагались в своей работе на морскую систему автоматической идентификации (AIS), которая показывала происходящее в океанах.

Эта система отслеживает суда с помощью радиосигналов, однако имеет серьезные ограничения - ее можно отключить или путешествовать по местам со слабым сигналом.

Именно поэтому в рамках нового исследования ученые обнаружили ряд "слепых зон" и "белых пятен", незамеченных ранее. Они узнали, в частности, что:

почти в любой момент времени в океане находится в среднем 63 000 судов (около половины из них - рыболовецкие)

около 25% транспортных и энергетических судов не отслеживаются публично

75% промышленных рыболовных судов также не контролируются общественными системами отслеживания (большинство таких "скрытых" судов курсируют в Африке и Южной Азии)

количество нефтяных структур за почти пять лет выросло на 16%

количество ветровых турбин до 2020 года превысило количество нефтяных сооружений (большинство объектов ветроэнергетики появились у побережья Северной Европы и Китая)

Морская инфраструктура (инфографика: globalfishingwatch.org)