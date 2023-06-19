Ретельно планував розправу, завдав 27 ножових. Вбивцю 19-річної студентки у Львові нарешті посадили

Юнак заздалегідь планував вбивство

Нагадаємо, що 29 березня 2021 року Дар'я вийшла з львівського гуртожитку, у якому проживала, після чого з нею зник зв'язок. Наступного дня мама дівчини зв'язалася з поліцією і заявила про зникнення доньки.

У той фатальний день студентка зустрілася з Нестором на орендованій квартирі. Пара була у стосунках майже два роки, але Дар'я планувала їх розірвати. Наступного дня її знайшли мертвою з численними ножовими пораненнями в груди, зокрема, у серце та легені.

Зі слів адвоката, обвинувачений свою вину визнав та намагався переконати суд, що він щиро розкаявся у вчиненому. Захисники Литвинчука просили суд перекваліфікувати статтю обвинувачення, щоб пом'якшити покарання. Вони запевняли, що 27 ножових поранень не є свідченням особливої жорстокості.

"У судовому засіданні він визнав, що він готувався до того завчасно, привіз з собою ніж. З пошукової бази його телефона було видно, що він шукав, як здійснити вбивство, яке за це передбачене покарання, як уникнути відповідальності. Все було попередньо сплановано, і він це підтвердив у судовому засіданні", - розповів Ігор Акер.

Адвокат батька Дар'ї наголосив, що 22-річний підсудний поводився під час засідань цинічно.

Нестора Литвинчука впіймали у Східниці невдовзі після вбивства (скриншот)

"Це була цинічна поведінка в суді. Він читав з папірця, що визнає вину і щиро кається. З його вигляду не було видно, що він шкодує за те, що здійснив. Його "щире каяття" можна розцінювати як спробу уникнути найвищої міри покарання", - додав адвокат.

Згідно з вироком суду, Нестор Литвинчук має сплатити батькові вбитої дівчини 861 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному суді.

Що відомо про загиблу студентку

Дар'я Косенок була родом із Дніпропетровщини. Навчалася у ЛНУ ім. Івана Франка на 2-му курсі філологічного факультету за спеціальністю "Перська мова і література". За розповідями викладачів, вона була відмінницею та однією із найкращих студенток на курсі.

Дар'я протягом двох років зустрічалась із Нестором. Хлопець проживав на Житомирщині, тож пара бачилась рідко. Юнак періодично приїжджав до Львова. Відомо, що він займався програмуванням, але ніде не працював.

Дар'я Косенок навчалась на 2-му курсі ЛНУ ім. І. Франка на спеціальності "Перська мова і література" (скриншот)