Убийство студентки во Львове: появились новые детали трагедии

Во Львове была найдена убитой 19-летняя студентка Дарья Косенок. Девушка ушла из общежития ЛНУ им. И. Франко и исчезла. Через сутки ее нашли со множественными ранами в арендованной квартире. По подозрению в совершении убийства был задержан ее бойфренд.

Квартиру арендовали для дня рождения Даши

Квартиру арендовал молодой человек девушки. Он приехал из другого города, чтобы отметить с ней ее день рождения. Связь с ней пропала около 16:00 и мать студентки сразу забила тревогу.

Соседи говорят, что было тихо – никакого шума борьбы или ссоры не было. Тело девушки обнаружила хозяйка квартиры. В полиции рассказали, что на теле было много ножевых ранений в область грудной клетки. В тот день ни Дарья, ни ее парень алкоголь не пили. Они сначала арендовали квартиру на сутки, а потом продлили еще на один день.

Парень сильно ревновал Дарью

Дарья со своим бойфрендом поддерживали отношения около двух лет. Они жили в разных городах, но виделись регулярно. Молодой человек часто приезжал во Львов. Он нигде не работал и занимался программированием.

Незадолго до трагедии между влюбленными произошла ссора. Парень забрал у Дарьи телефон, и девушка обратилась с заявлением в полицию. Но через несколько дней она забрала заявление и сказала, что претензий к молодому человеку нет.

Убийство произошло на почве ревности

"Так как мы с ним общались, это на почве ревности, на бытовой почве возник такой конфликт. Ему теперь трудно объяснить свои действия", - рассказал руководитель Львовского городского управления полиции Павел Герасим.

На теле Дарьи было обнаружено 9 ножевых ранений в области груди, которые стали для нее смертельными. Молодой человек уже признался в совершении преступления. Он рассказал, что сбежал после совершения преступления через окно, так как знал, что в доме есть камера. Сначала он добрался до Дрогобыча, а оттуда – в Сходницу. Остановился в одном из местных хостелов, где его и нашла полиция.

19-летнему жителю Житомирской области грозит до 15 лет лишения свободы.