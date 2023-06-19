Тщательно планировал расправу, нанес 27 ножевых. Убийцу 19-летней студентки во Львове наконец-то посадили

Юноша заранее планировал убийство

Напомним, что 29 марта 2021 года Дарья вышла из львовского общежития, в котором проживала, после чего с ней исчезла связь. На следующий день мать девушки связалась с полицией и заявила об исчезновении дочери.

В тот роковой день студентка встретилась с Нестором на съемной квартире. Пара в отношениях почти два года, но Дарья планировала расстаться с парнем. На следующий день ее нашли мертвой с многочисленными ножевыми ранениями в грудь, в частности, в сердце и легкие.

По словам адвоката, обвиняемый свою вину признал и пытался убедить суд, что он искренне раскаялся в содеянном. Защитники Литвинчука просили суд переквалифицировать статью обвинения, чтобы смягчить наказание. Они уверяли, что 27 ножевых ранений не являются свидетельством особой жестокости.

"В судебном заседании он признал, что он готовился к этому раньше времени, привез с собой нож. Из поисковой базы его телефона было видно, что он искал, как совершить убийство, какое за это предусмотрено наказание, как избежать ответственности. Все было предварительно спланировано, и он это подтвердил в судебном заседании", - рассказал Игорь Акер.

Адвокат отца Дарьи подчеркнул, что 22-летний подсудимый вел себя во время заседаний цинично.

Нестора Литвинчука поймали в Сходнице вскоре после убийства (скриншот)

"Это было циничное поведение в суде. Он читал с бумажки, что признает вину и искренне раскаивается. По его виду не было видно, что он сожалеет о том, что совершил. Его "искреннее раскаяние" можно расценивать как попытку избежать наивысшей меры наказания", - добавил адвокат.

Согласно приговору суда, Нестор Литвинчук должен выплатить отцу убитой девушки 861 тыс. грн морального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

Что известно о погибшей студентке

Дарья Косенок была родом из Днепропетровской области. Училась в ЛНУ им. Ивана Франко на втором курсе филологического факультета на специальности "Персидский язык и литература". По рассказам преподавателей она была отличницей и одной из лучших студенток на курсе.

Дарья в течение двух лет встречалась с Нестором. Парень проживал в Житомирской области, поэтому пара виделась редко, но юноша периодически приезжал во Львов. Известно, что он занимался программированием, но нигде не работал.

Дарья Косенок училась на 2-м курсе ЛНУ им. И. Франко на специальности "Персидский язык и литература" (скриншот)