Завадив стати суддею популярного шоу. Галич пригадав давній конфлікт із Меладзе

Лідер українського рок-гурту O.Torvald Женя Галич, який нещодавно висловився про свою службу в ЗСУ, тепер пригадав один неприємний випадок, пов'язаний із Валерієм Меладзе. Виявляється, через російського виконавця грузинського походження українець не зміг стати суддею шоу "Х-фактор".
Що саме тоді трапилося та у чому був конфлікт, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Галича для YouTube-каналу "Це ніхто не буде дивитись".
Як зауважив Євген, він міг бути одним із журі українського талант-шоу, проте йому відмовили, оскільки Валерій зробив свою заяву. Той сказав, що йому начебто "буде некомфортно сидіти поруч із музикантом", а також додав що він, на його думку, "не має аудиторії".
"Валерій Меладзе сказав, що йому некомфортно зі мною сидіти в одному шоу. Тоді були всі, хто тоді сидів ще… Сосєдов, ще хтось. В мене був кастинг, на якому я розвалюю, всіх критикую. Не знаю, і їм щось не сподобалось. Це була офіційна відповідь каналу: "Меладзе сказав, що йому буде не дуже комфортно сидіти з тобою". А ще він сказав що, у нього (тобто у мене) немає аудиторії. Це така його цитата", - розповів зірка.
Крім того, Галич щиро обурився тому факту, що навіть після 2014 року російські артисти продовжували будувати кар'єру в Україні та "залишалися головними на вечірках".
"За 8 років пересиділи в журі, були головними на корпоративах, виступали на фестивалях. Вони нищили все, що було створене після 2014 року", - говорить Євген.
"Я думаю, що це також була частина якогось їхнього плану. Потім, після того як вони на час зникли, знову почали відкривати для них кордони. І мені знову здається, що це була частина плану зі знищення культурної єдності українців", - також підкреслює співак.
До слова, Женя Галич - 40-річний виконавець, який, окрім музики, також пробував себе у ролі радіо- та телеведучого. У період повномасштабного російського вторгнення став на захист рідної країни.
Брав участь у "Євробаченні-2017", яке тоді проходило у Києві. Разом зі своїм гуртом він представляв Україну на міжнародній пісенній арені з композицією Time, яка присвячена часу - єдиному, чого не можна повернути.
За результатами глядацького та суддівського голосування композиція здобула 36 балів та опинилася на 24 місці серед 26 учасників у фіналі, а загальному - серед 42 учасників.
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