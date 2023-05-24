ua ru
Ср, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Затяжна та дуже потужна: на Землю обрушилася магнітна буря

Новость на русском →
Середа 24 травня 2023 15:17
Затяжна та дуже потужна: на Землю обрушилася магнітна буря Магнітна буря наприкінці травня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сильна та затяжна магнітна буря накрила Землю у середу, 24 травня. Очікується, що до вечора ця буря досягне К-індексу 5. Отже, погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті.

В які дні варто зберегти своє здоров'я від магнітних бур і як це зробити - читайте в матеріалі нижче.

Дні магнітних бур

За даними Meteoagent і Spaceweather, магнітна буря К-індексу 5 накрила Землю в середу, 24 травня.

Очікується, що ця буря розтягнеться на три дні й геомагнітна ситуація заспокоїться лише до 27 травня. 25-26 травня рівень бурі досягне К-індексу 4.

Потім очікується ще один сильний спалах – 28 травня. Вона буде коротка, всього один день, але досягне К-індексу 4.

Магнітні бурі К-індексу 4 або 5 зазвичай провокують загальне погіршення самопочуття, головний біль та загострення хронічних захворювань.

Як магнітна буря діє на людину

Найчастіше люди у дні магнітних бур відчувають підвищену стомлюваність, порушення концентрації, головний біль, сонливість. Також можуть бути такі симптоми:

  • Запаморочення
  • Мігрень
  • Відчуття туману в голові
  • Стрибки артеріального тиску
  • Аритмії
  • Нудота, проблеми із травленням
  • Слабкість, занепад сил, апатія
  • Безсоння чи підвищена сонливість
  • Дратівливість, агресія
  • Підвищена тривожність, загострення психічних та психологічних проблем
  • Загострення хронічних захворювань
  • Біль у місцях старих переломів
  • Біль в м'язах

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У дні магнітних бур потрібно дотримуватися нормального розпорядку дня та графіка харчування - вчасно лягати спати, відпочивати не менше 8 годин, повноцінно харчуватися та не пропускати їди.

Психоемоційне, фізичне навантаження варто знизити. Інтенсивні заняття у залі замініть на пробіжку чи плавання, увечері постарайтеся провести час спокійно.

З раціону виключіть гострі, солоні, шкідливі продукти та алкоголь. Не налягайте на каву, пийте більше води.

Поліпшити стан допоможе вранці контрастний душ, увечері – розслаблююча ванна. Вдень обов'язково подихайте свіжим повітрям. Постарайтеся не вплутуватися в конфлікти, не сперечайтеся і не з'ясовуйте стосунки.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.

До речі, ми писали про те, що відбувається з вашим організмом, якщо ви не п'єте достатньо води.

А ще розповідали про те, чому люди в містах часто болить голова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Магнітна буря головная боль