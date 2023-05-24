Затяжна та дуже потужна: на Землю обрушилася магнітна буря
Сильна та затяжна магнітна буря накрила Землю у середу, 24 травня. Очікується, що до вечора ця буря досягне К-індексу 5. Отже, погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті.
В які дні варто зберегти своє здоров'я від магнітних бур і як це зробити - читайте в матеріалі нижче.
Дні магнітних бур
За даними Meteoagent і Spaceweather, магнітна буря К-індексу 5 накрила Землю в середу, 24 травня.
Очікується, що ця буря розтягнеться на три дні й геомагнітна ситуація заспокоїться лише до 27 травня. 25-26 травня рівень бурі досягне К-індексу 4.
Потім очікується ще один сильний спалах – 28 травня. Вона буде коротка, всього один день, але досягне К-індексу 4.
Магнітні бурі К-індексу 4 або 5 зазвичай провокують загальне погіршення самопочуття, головний біль та загострення хронічних захворювань.
Як магнітна буря діє на людину
Найчастіше люди у дні магнітних бур відчувають підвищену стомлюваність, порушення концентрації, головний біль, сонливість. Також можуть бути такі симптоми:
- Запаморочення
- Мігрень
- Відчуття туману в голові
- Стрибки артеріального тиску
- Аритмії
- Нудота, проблеми із травленням
- Слабкість, занепад сил, апатія
- Безсоння чи підвищена сонливість
- Дратівливість, агресія
- Підвищена тривожність, загострення психічних та психологічних проблем
- Загострення хронічних захворювань
- Біль у місцях старих переломів
- Біль в м'язах
Як допомогти організму в дні магнітних бур
У дні магнітних бур потрібно дотримуватися нормального розпорядку дня та графіка харчування - вчасно лягати спати, відпочивати не менше 8 годин, повноцінно харчуватися та не пропускати їди.
Психоемоційне, фізичне навантаження варто знизити. Інтенсивні заняття у залі замініть на пробіжку чи плавання, увечері постарайтеся провести час спокійно.
З раціону виключіть гострі, солоні, шкідливі продукти та алкоголь. Не налягайте на каву, пийте більше води.
Поліпшити стан допоможе вранці контрастний душ, увечері – розслаблююча ванна. Вдень обов'язково подихайте свіжим повітрям. Постарайтеся не вплутуватися в конфлікти, не сперечайтеся і не з'ясовуйте стосунки.
Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.
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