Затяжна та дуже потужна: на Землю обрушилася магнітна буря

Сильна та затяжна магнітна буря накрила Землю у середу, 24 травня. Очікується, що до вечора ця буря досягне К-індексу 5. Отже, погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті.

В які дні варто зберегти своє здоров'я від магнітних бур і як це зробити - читайте в матеріалі нижче.

Дні магнітних бур

За даними Meteoagent і Spaceweather, магнітна буря К-індексу 5 накрила Землю в середу, 24 травня.

Очікується, що ця буря розтягнеться на три дні й геомагнітна ситуація заспокоїться лише до 27 травня. 25-26 травня рівень бурі досягне К-індексу 4.

Потім очікується ще один сильний спалах – 28 травня. Вона буде коротка, всього один день, але досягне К-індексу 4.

Магнітні бурі К-індексу 4 або 5 зазвичай провокують загальне погіршення самопочуття, головний біль та загострення хронічних захворювань.

Як магнітна буря діє на людину

Найчастіше люди у дні магнітних бур відчувають підвищену стомлюваність, порушення концентрації, головний біль, сонливість. Також можуть бути такі симптоми:

Запаморочення

Мігрень

Відчуття туману в голові

Стрибки артеріального тиску

Аритмії

Нудота, проблеми із травленням

Слабкість, занепад сил, апатія

Безсоння чи підвищена сонливість

Дратівливість, агресія

Підвищена тривожність, загострення психічних та психологічних проблем

Загострення хронічних захворювань

Біль у місцях старих переломів

Біль в м'язах

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У дні магнітних бур потрібно дотримуватися нормального розпорядку дня та графіка харчування - вчасно лягати спати, відпочивати не менше 8 годин, повноцінно харчуватися та не пропускати їди.

Психоемоційне, фізичне навантаження варто знизити. Інтенсивні заняття у залі замініть на пробіжку чи плавання, увечері постарайтеся провести час спокійно.

З раціону виключіть гострі, солоні, шкідливі продукти та алкоголь. Не налягайте на каву, пийте більше води.

Поліпшити стан допоможе вранці контрастний душ, увечері – розслаблююча ванна. Вдень обов'язково подихайте свіжим повітрям. Постарайтеся не вплутуватися в конфлікти, не сперечайтеся і не з'ясовуйте стосунки.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.