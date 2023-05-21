Ось що відбувається з вашим тілом, коли ви не п’єте достатньо води

Щоб підтримати водний баланс, людині треба пити 8 склянок води на день. А от при не достатньому споживанні води можуть бути негативні наслідки для здоров'я.

Більшість людського організму насправді складається з води. Вона необхідна кожній системі тіла, вода має широкий перелік функцій - допомагає тілу позбутися відходів через сечу, підтримує здорову температуру через потовиділення тощо.

Про те, що відбувається із організмом, якщо недостатньо пити воду, пише ресурс Eat This, Not That .

Частіше виникатиме голод

Якщо протягом дня ви відчуваєте голод більше, ніж зазвичай, це може бути наслідком того, що ви п’єте недостатньо рідини. Коли ви зневоднені, тіло може спонукати вас їсти більше солоної або крохмалистої їжі, яка утримує воду в організмі.

Наступного разу, коли вам захочеться неконтрольовано щось з'їсти, спробуйте спочатку випити трохи води. Звичайна вода не лише сприяє гідрації, а й може утримати вас від споживання зайвих калорій.

Можуть з'явитись головні болі

Головний біль може виникати через низку факторів, але головним винуватцем є зневоднення. Тому наступного разу, коли вас мучитиме головний біль, перед тим, як прийняти пігулку, спробуйте спочатку випити трохи води.

Щоб уникнути цієї проблеми в майбутньому, пийте воду постійно протягом дня, а не чекайте, поки з’являться симптоми зневоднення. Якщо відчуваєте спрагу, значить ви не випиваєте достатньо води за день.

Може виникнути закреп

Рідина допомагає зволожувати суглоби та тканини тіла, а також сприяє проходженню вмісту через травний тракт. Коли ви п’єте недостатньо рідини, це може уповільнити процес випорожнення, що призведе до неприємного накопичення.

Це може призвести появи закрепу і, зрештою, збільшити ризик розвитку геморою.

Зростає відчуття втоми

Якщо напої, що містять кофеїн і цукор, є вашими улюбленими, то спробуйте замінити деякі з них на воду, щоб підвищити енергію. Це може призвести до покращення гідратації та зменшити "похмілля" від кофеїну і цукру.

Хоча напої з кофеїном можуть сприяти зволоженню організму, вони насправді мають легкий сечогінний ефект, що призводить до збільшення сечовипускання.

Збільшується ризик теплового удару

Теплові судоми, теплове виснаження та тепловий удар пов’язані зі зневодненням. Вологе, гаряче середовище може посилити наявне зневоднення та збільшити ймовірність теплових хвороб.

Тепловий удар може характеризуватися гарячою сухою шкірою, високою температурою тіла та слабкістю. Якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, вам слід випити трохи води та негайно звернутися до лікаря.

Сповільнюється метаболізм

Вживання достатньої кількості рідини має багато переваг, однією з яких може бути втрата ваги. Журнал клінічної ендокринології та метаболізму задокументував дослідження, яке виявило 30% підвищення метаболізму учасників після вживання приблизно 0,5 л води.

Дослідники також відзначили, що збільшення споживання води на 1,5 л на день може спалити додатково 17 400 калорій протягом року. Це допоможе схуднути.

Важко зосередитись

Важко утримувати увагу на поставленому завданні? Це може бути пов’язано з вашим станом гідратації. Ваш мозок на 80% складається з води, і згідно з дослідженнями, навіть легке зневоднення може вплинути на пам’ять і концентрацію уваги.

Більші рівні зневоднення викликають ще серйозніші неврологічні симптоми, такі як сплутаність свідомості та марення.

Може пришвидшуватись пульс

Сидячи на місці, працюючи чи дивлячись телевізор, якщо ви помічаєте більший пульс, ніж зазвичай, це може бути пов’язано зі зневодненням. Коли ви п’єте недостатньо рідини, серце має працювати більше, щоб перекачувати кров по всьому тілу, що призводить до швидшого пульсу.

Щоб ваша серцево-судинна система працювала ефективніше, починайте день з великої кількості рідини та регулярно вживайте воду протягом дня.