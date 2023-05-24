Затяжная и очень мощная: на Землю обрушилась магнитная буря
Сильная и затяжная магнитная буря накрыла Землю в среду, 24 мая. Ожидается, что к вечеру эта буря достигнет К-индекса 5. А значит, ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди на планете.
В какие дни стоит поберечь свое здоровье от магнитных бурь и как это сделать - читайте в материале ниже.
Дни магнитных бурь
По данным Meteoagent и Spaceweather, магнитная буря К-индекса 5 накрыла Землю в среду, 24 мая.
Ожидается, что эта буря растянется на три дня и геомагнитная обстановка успокоится только к 27 мая. 25-26 мая уровень бури достигнет К-индекса 4.
Потом ожидается еще одна сильная вспышка - 28 мая. Она будет короткая, всего один день, но достигнет К-индекса 4.
Магнитные бури К-индекса 4 или 5 обычно провоцируют общее ухудшение самочувствия, головные боли и обострение хронических заболеваний.
Как магнитная буря действует на человека
Чаще всего люди в дни магнитных бурь испытывают повышенную утомляемость, нарушение концентрации, головные боли, сонливость. Также могут быть такие симптомы:
- Головокружение
- Мигрень
- Ощущение тумана в голове
- Скачки артериального давления
- Аритмии
- Тошнота, проблемы с пищеварением
- Слабость, упадок сил, апатия
- Бессонница или повышенная сонливость
- Раздражительность, агрессия
- Повышенная тревожность, обострение психических и психологических проблем
- Обострение хронических заболеваний
- Боль в местах старых переломов
- Боль в мышцах
Как помочь организму в дни магнитных бурь
В дни магнитных бурь нужно придерживаться нормального распорядка дня и графика питания - вовремя ложиться спать, отдыхать не менее 8 часов, полноценно питаться и не пропускать приемы пищи.
Психоэмоциональную, физическую нагрузку стоит снизить. Интенсивные занятия в зале замените на пробежку или плавание, вечером постарайтесь провести время спокойно.
Из рациона исключите острые, соленые, вредные продукты и алкоголь. Не налегайте на кофе, пейте больше воды.
Улучшить состояние поможет утром контрастный душ, вечером - расслабляющая ванна. Днем обязательно подышите свежим воздухом. Постарайтесь не ввязываться в конфликты, не спорьте и не выясняйте отношения.
Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые препараты.
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