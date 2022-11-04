Затуманені очі та покручені пальці: вчені показали, якими стануть люди через 800 років

Проблема надмірного користування гаджетами гостро стоїть у всьому світі. У зв'язку з цим дослідники створили модель Мінді, яка демонструє як можуть виглядати люди менш ніж через 800 років у результаті нашої залежності від технологій.

Модель людини через 800 років Мінді (фото: tollfreeforwarding.com)

Спина і шия

Доведено, що регулярна зміна положення, щоб дивитися вниз на телефон або вгору на екран монітора, напружує частини тіла, які відповідають за поставу.

"М'язи шиї повинні докладати додаткових зусиль, щоб підтримувати голову. Сидіти перед комп'ютером в офісі годинами поспіль також означає, що ваш тулуб витягнуто перед стегнами, а не складено прямо та рівно", - каже експерт зі здоров'я Калеб Беке.

Зв’язок між технологіями та поставою дуже міцний, і саме тому спина та шия Мінді нахиляються до її грудей.

Так може змінитися постава людей (фото: tollfreeforwarding.com)

Специфічний "текстовий ніготь"

Якщо розглянути руку Мінді ближче, то можна побачити дві значні анатомічні зміни, безпосередньо спричинені використанням смартфона.

"Текстовий ніготь" виникає після того, як ви постійно тримаєте смартфон, скручуючи пальці в неприродне положення протягом тривалого часу.

Доктор Нікола Джорджевич пояснює: "Кілька років тому використання мобільного Інтернету перевершило комп'ютер, і тепер ми тримаємо Інтернет у своїх руках. Однак те, як ми тримаємо телефон, може спричинити напругу в певних точках тіла, викликаючи синдром ліктьового тунелю".

Так виглядає так званий "текстовий ніготь" (фото: tollfreeforwarding.com)

Лікоть 90 градусів

Пояснення доктора Джорджевича щодо "текстового нігтя" також стосується іншої помітної фізичної зміни на руці Мінді - ліктя під кутом 90 градусів, або "ліктя смартфона".

"Цей синдром спричинено тиском або розтягуванням ліктьового нерва, який проходить на внутрішній стороні ліктя. Це викликає оніміння або поколювання в безіменних і мізинцях, біль у передпліччі та слабкість у руках", - пояснив доктор Джорджевич.

Менший мозок

Технології також можуть змінити розмір нашого мозку. У 2010 році вчений-когнітивіст Девід Гірі сказав: "Я вважаю, що найкращим поясненням зменшення розміру нашого мозку є теорія ідіократії".

Мова про фільм 2006 року, де показано, як людський мозок зменшився через технологічний прогрес в усіх сферах життя. Усе через те, що людині не треба багато думати, щоб вижити.

Друга повіка

Ще одна частина тіла, про яку згадали вчені, це очі.

"У людей може розвинутися більша внутрішня повіка, щоб запобігти впливу надмірного світла, або ж кришталик ока може бути еволюційно розвинений таким чином, що він блокує вхідне синє світло, але не блокує інші світла з високою довжиною хвилі, такі як зелений, жовтий або червоний", - припускає Касун Ратнаяке з Університету Толедо.

Прогнозовані очі людини через 800 років (фото: tollfreeforwarding.com)