Затуманенные глаза и скрюченные пальцы: ученые показали, какими станут люди через 800 лет

Проблема чрезмерного использования гаджетов остро стоит во всем мире. В связи с этим исследователи создали модели Минди, которая демонстрирует как могут выглядеть люди менее чем через 800 лет в результате нашей зависимости от технологий.

Модель человека спустя 800 лет Минди (фото: tollfreeforwarding.com)

Спина и шея

Доказано, что регулярное изменение положения, чтобы смотреть вниз на телефон или вверх на экран монитора, напрягает части тела, отвечающие за осанку.

"Мышцы шеи должны прилагать дополнительные усилия, чтобы поддерживать голову. Сидеть перед компьютером в офисе часами подряд также означает, что ваше туловище вытянуто перед бедрами, а не сложено прямо и ровно", - говорит эксперт по здоровью Калеб Беке.

Связь между технологиями и осанкой очень прочная, и именно поэтому спина и шея Минди наклоняются к ее груди.

Так может измениться осанка людей (фото: tollfreeforwarding.com)

Специфический "текстовый ноготь"

Если рассмотреть руку Минди поближе, то можно увидеть два значительных анатомических изменения, непосредственно вызванных использованием смартфона.

"Текстовый ноготь" возникает после того, как вы постоянно держите смартфон, скручивая пальцы в неестественное положение в течение длительного времени.

Доктор Никола Джорджевич объясняет: "Несколько лет назад использование мобильного Интернета превзошло компьютер, и теперь мы держим Интернет в своих руках. Однако то, как мы держим телефон, может вызвать напряжение в определенных точках тела, вызывая синдром локтевого тоннеля".

Так смотрится так называемый "текстовый ноготь" (фото: tollfreeforwarding.com)

Локоть 90 градусов

Объяснение доктора Джорджевича по поводу "текстового ногтя" также касается другой заметной физической смены на руке Минди - локтя под углом 90 градусов, или "локтя смартфона".

"Этот синдром вызван давлением или растяжением локтевого нерва, который проходит на внутренней стороне локтя. Это вызывает онемение или покалывание в безымянных и мизинцах, боль в предплечье и слабость в руках", - пояснил доктор Джорджевич.

Меньший мозг

Технологии могут изменить размер нашего мозга. В 2010 году ученый-когнитивист Дэвид Гири сказал: "Я считаю, что лучшим объяснением уменьшения размера нашего мозга является теория идиократии".

Речь о фильме 2006 года, где показано, как человеческий мозг уменьшился из-за технологического прогресса во всех областях жизни. Все потому, что человеку не нужно много думать, чтобы выжить.

Второе веко

Еще одна часть тела, о которой упомянули учёные, это глаза.

"У людей может развиться большее внутреннее веко, чтобы предотвратить влияние чрезмерного света, или же хрусталик глаза может быть эволюционно развит таким образом, что он блокирует входной синий свет, но не блокирует другие света с высокой длиной волны, такие как зеленый, желтый или красный ", - предполагает Касун Ратнаяке из Университета Толедо.

Прогнозируемые глаза человека спустя 800 лет (фото: tollfreeforwarding.com)