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"Заціпило" замість "потерять дар речи": як українською правильно передати емоції?

Як українською правильно передати емоції (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Переклад з російської - це не лише про слова, а й про відчуття. Деякі звороти здаються незамінними, але українська мова має свої, ще яскравіші відповідники, що влучно передають емоцію без кальок і штучності.

Як перекласти українською відомі російські вислови, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення українського мовознавця Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

У перекладі емоцій важливе не лише значення, а й відтінки. Особливо це помітно, коли намагаєшся знайти українські відповідники до виразних російських зворотів. 

У таких випадках допомагає не дослівний переклад, а добір справді живих, образних слів.

Фраза "потерять (втратити) дар речі" -  це про стан, коли хтось настільки вражений чи приголомшений, що буквально занімів. 

Українською можна сказати одним влучним словом - "заціпило". Це дієслово добре передає і раптовість, і безсилля говорити. "Він побачив її - і заціпило".

А як бути з "випучить глаза"? Тут на допомогу приходить розмовне, але дуже виразне слово - "вирячити очі". 

Воно точно описує момент здивування або шоку. Якщо ж очі самі по собі великі й випнуті, кажемо "витрішкуваті очі" або "витрішкуватий погляд".

До речі, з цим коренем пов’язаний ще один фразеологізм - "витрішки продавати", що означає байдикувати, стояти й безцільно роздивлятися довкола.

 

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