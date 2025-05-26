"Заціпило" замість "потерять дар речи": як українською правильно передати емоції?

У перекладі емоцій важливе не лише значення, а й відтінки. Особливо це помітно, коли намагаєшся знайти українські відповідники до виразних російських зворотів.

У таких випадках допомагає не дослівний переклад, а добір справді живих, образних слів.

Фраза "потерять (втратити) дар речі" - це про стан, коли хтось настільки вражений чи приголомшений, що буквально занімів.

Українською можна сказати одним влучним словом - "заціпило". Це дієслово добре передає і раптовість, і безсилля говорити. "Він побачив її - і заціпило".

А як бути з "випучить глаза"? Тут на допомогу приходить розмовне, але дуже виразне слово - "вирячити очі".

Воно точно описує момент здивування або шоку. Якщо ж очі самі по собі великі й випнуті, кажемо "витрішкуваті очі" або "витрішкуватий погляд".

До речі, з цим коренем пов’язаний ще один фразеологізм - "витрішки продавати", що означає байдикувати, стояти й безцільно роздивлятися довкола.