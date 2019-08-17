Не зацепило: Собчак высмеяли за нелепую выходку с "обнаженной" грудью

Известная телеведущая Ксения Собчак озадачила фанатов неоднозначным фото, чем вызвала критику. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"В руках ветер не удержать P.S. Все увеличили фотку?" - подписала Собчак.

Дело в том, что, если не всматриваться, то может показаться, что телеведущая оголила грудь. Однако это вовсе не так.

Собчак оголила грудь и была высмеяна пользователями (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию Собчак. Некоторым действительно пришлось увеличить фото, чтобы понять, что к чему, другим подобная выходка со стороны знаменитости показалась странной и неуместной:

Провокаторша.

Доска.

Стебанула так стебанула.

Не зацепило, Ксюх. Не пришлось увеличивать. Видно, что там все закрыто.

Нет, видно, что майка.

А зачем увеличивать?

Собчак оголила грудь и была высмеяна пользователями (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Напомним, что брак Собчак распался из-за того, что она закрутила роман с Богомоловым. В свою очередь Виторган встречается с молодой актрисой Нино Нинидзе.

Ранее сообщалось о том, что Собчак и Виторган воссоединились на испанском курорте.