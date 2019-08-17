Не зачепило: Собчак висміяли за безглузду витівку з "оголеними" грудьми

Собчак поділилася неоднозначним знімком
Відома телеведуча Ксенія Собчак спантеличила фанатів неоднозначним фото, чим викликала критику. Відповідний пост артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"У руках вітер не втримати P. S. Всі збільшили фотку?", - підписала Собчак.
Справа в тому, що, якщо не придивлятися, то може здатися, що телеведуча оголила груди. Однак це зовсім не так.
Користувачі неоднозначно відреагували на публікацію Собчак. Деяким дійсно довелося збільшити фото, щоб зрозуміти, що до чого, іншим подібна витівка з боку знаменитості здалася дивною і недоречною:
Нагадаємо, що шлюб Собчак розпався через те, що вона закрутила роман із Богомоловим. У свою чергу Віторган зустрічається з молодою актрисою Ніно Нінідзе.
Раніше повідомлялося про те, що Собчак і Віторган возз'єдналися на іспанському курорті.