Затоплені бази і будинки: популярний український курорт опинився під водою

Шторм в Кирилівці накрив водою селище (колаж РБК-Україна)

Шторм в Кирилівці повністю затопив селище. Під водою опинилися туристичні бази та житлові будинки. Відео наслідків негоди опублікували на YouTube.

"Курортне селище Кирилівка в зимовий період. Такою я побачив Федотову косу 9 грудня 2020. До мого приїзду затоплених територій було більше", - підписав автор ролика Сергій Мнацаков.

Зазначимо, що чоловік знімав відео з квадракоптера і через сильні пориви вітру він ледь не залишився без своєї техніки.

У ролику можна побачити сумну картину: берегова лінія практично змита водою, будинки потопають, що навіть не видно їх ґанків.

Кирилівку затопило водою

У коментарях користувачі висловили свої емоції від побаченого.

Знести ці іржаві бараки до чортової матері. Ну а Туреччину тут не побудувати.

Так вже стихія. Нічого собі дрон по такому вітрі стабільно літає. Цікаво що там на промоїні.

Тьмяно, сумно! А як тепло, яскраво і весело було тут влітку. Звичайно, все налагодиться і ми знову поринемо у наше улюблене море!

Як ми раніше писали, шторм у Кирилівці на Азовському морі не вщухає вже тиждень. При цьому у вівторок, 8 грудня, морські хвилі піднялися до 2 метрів і зруйнували місцеву набережну.