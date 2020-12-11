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Затоплені бази і будинки: популярний український курорт опинився під водою

П'ятниця 11 грудня 2020 11:38
Затоплені бази і будинки: популярний український курорт опинився під водою
Шторм в Кирилівці накрив водою селище (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Шторм в Кирилівці повністю затопив селище. Під водою опинилися туристичні бази та житлові будинки. Відео наслідків негоди опублікували на YouTube.

"Курортне селище Кирилівка в зимовий період. Такою я побачив Федотову косу 9 грудня 2020. До мого приїзду затоплених територій було більше", - підписав автор ролика Сергій Мнацаков.

Зазначимо, що чоловік знімав відео з квадракоптера і через сильні пориви вітру він ледь не залишився без своєї техніки.

У ролику можна побачити сумну картину: берегова лінія практично змита водою, будинки потопають, що навіть не видно їх ґанків.

Кирилівку затопило водою

У коментарях користувачі висловили свої емоції від побаченого.

  • Знести ці іржаві бараки до чортової матері. Ну а Туреччину тут не побудувати.
  • Так вже стихія. Нічого собі дрон по такому вітрі стабільно літає. Цікаво що там на промоїні.
  • Тьмяно, сумно! А як тепло, яскраво і весело було тут влітку. Звичайно, все налагодиться і ми знову поринемо у наше улюблене море!

Як ми раніше писали, шторм у Кирилівці на Азовському морі не вщухає вже тиждень. При цьому у вівторок, 8 грудня, морські хвилі піднялися до 2 метрів і зруйнували місцеву набережну.

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