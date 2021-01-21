Как не засыпать на ходу и победить сонливость: эксперты назвали простые средства

Эксперты назвали продукты, которые прогонят сонливость (Фото: freepik.com)

Сонливость и желание уснуть в неурочное время в зимний период мешает концентрации очень многих людей. Для того чтобы взбодриться и получить необходимую энергию, рацион человека должен быть насыщен продуктами с высоким содержанием белка и аминокислот.

Специалисты назвали восемь самых простых и доступных продуктов, которые помогут справиться с сонливостью и дадут заряд бодрости и энергии. Об этом пишет MarieClaire.

Зерновые хлопья

Такой завтрак поможет вам не только взбодрится, но и позаботиться о своей фигуре. Кукурузные хлопья рекомендуется заменить на цельнозерновые. Они замедляют выброс глюкозы в кровоток и обеспечат энергией на весь день.

Яйца

В яичных желтках содержится высокое содержание витамина В, который отвечает на энергию, компенсирует нехватку витамина D и укрепляет кости. Кроме того, в яйцах много белка, а это особенно важно при большом расходовании энергии.

Орехи и сухофрукты

Безупречное сочетание полезных жиров, волокна и белков. Волокна помогают замедлить выброс глюкозы, и поэтому энергия сохраняется дольше. Жиры в орехах, семечках и маслах обеспечивают бодростью, силами. Особенно это важно не только для длительного рабочего дня, но перед пробежкой или походом в бассейн.

Чай

Чай не только источник бодрости, но и отличный помощник при обезвоживании. Неважно, какой вы пьете чай, черный или зеленый – они подпитывают организм энергией. Еще лучше с этой функцией справляются травяные и фруктовые чаи. А в зимний период они добавят полезных витаминов. Особенно хороший эффект дает травяной чай с медом. Если кофе дает бодрость почти сразу, то у чая это действие более пролонгированное.

Апельсиновый сок

Цитрусовые для постоянно засыпающих – просто находка. В таком соке полно витамина С, а он добавляет сил, бодрости и энергии. Запахи лайма, апельсина и лимона стимулируют мозговую деятельность. Кроме того, такой сок станет отличной профилактикой от сезонных простуд.

Яблоки

В яблоках много кварцетина, который отвечает за работу мышечных клеток и заставляет их вырабатывать больше энергии.

Шоколад

Пару долек шоколада утром заставит вырабатываться эндорфины, которые дадут необходимую. энергию. Целая плитка даст заряд бодрости на несколько часов. В какао содержится кофеин и теобромин – они дают эффект бодрости, но в отличие от обычного кофе нет подъема давления и учащенного сердцебиения. Однако стоит помнить, что такими свойствами обладает только черный шоколад с минимальным содержанием сахара. Белый шоколад и плитки с наполнителями вам не помогут.

Шпинат

В этом продукте мало калорий и много железа. Чтобы железо лучше усваивалось, в салат со свежими листьями нужно добавлять несколько капель лимона. В шпинате много лютеина, бета-каротина и зеаксантина.

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