Засыпало песком в карьере: в Доброполье погиб двухлетний малыш

Ребенка засыпало песком в карьере в Донецкой области (Иллюстративное фото: pixabay.com)

К спасательным работам привлекли 10 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники

В песчаном карьере маленького ребенка засыпало песком. Трагедия произошла в городе Доброполье вечером 10 сентября. Об этом передали в главном управлении ГСЧС в Донецкой области.

Как рассказали спасатели, слоем песка засыпало двухлетнего малыша.

Сотрудники 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, и при помощи лопат проводили раскопки для поиска ребенка.

Для спасательных работ привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Малыша нашли под слоем песка, после чего его передали сотрудникам "скорой". К сожалению, медикам не удалось спасти малышу жизнь.

В Донецкой области песком засыпало насмерть двухлетнего ребенка (иллюстративное фото: скорая помощь / РБК-Украина)

Детали и обстоятельства трагического происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, в мае в Донецкой области также произошел похожий случай со смертельным исходом - в Мариуполе в заброшенном ангаре произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое мальчиков 2007 и 2008 годов рождения.

В июле в Ровенской области недалеко от села Ясногоровка произошел оползень на песчаном карьере. В результате обвала песка оказались двое детей 10 и 11 лет. Спасателям удалось спасти младшего мальчика, но когда они добрались до старшего, тот уже не подавал признаков жизни.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на пляже Одессы произошел массивный оползень.