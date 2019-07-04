Во Львовской области ребенка насмерть засыпало песком

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В Золочевском районе области погиб семилетний мальчик

В Золочевском районе Львовской области ребенка насмерть засыпало песком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, 3 июля около 19:00 в Золочевский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в одном из сел района погиб ребенок. По данным сотрудников полиции, семилетний мальчик игрался в песке неподалеку от дома. В какой-то момент песок сдвинулся и засыпал ребенка. Ребенок умер до приезда медиков

В полиции сообщили, что по факту инцидента открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее в Одесской области во время пожара в частном жилом доме погибло четверо детей. На момент выхода новости причина пожара не была установлена.

Отметим, ранее в Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. В результате инцидента пострадали шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет.

Происшествие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Предварительно, в результате взрыва, двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в областную больницу.