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Под Ровно песком засыпало детей: фото с места трагедии

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 22:55
Под Ровно песком засыпало детей: фото с места трагедии
Фото: Место ЧП в Ровно (ГСЧС)

Младшего мальчика удалось спасти

В Ровенской области недалеко от села Ясногоровка произошел оползень на песчаном карьере. В результате обвала песка пострадали двое детей 10 и 11 лет. Несовершеннолетние пошли погулять на карьер и там на них обрушился огромный пласт песка.

Спасателям удалось спасти младшего мальчика, но когда они добрались до старшего, тот уже не подавал признаков жизни.

Под Ровно песком засыпало детей: фото с места трагедии

Отметим, что карьер очень глубокий,около пяти метров. Поиски из-за этого были очень проблематичны.

 

 

Под Ровно песком засыпало детей: фото с места трагедии

Фото: Место ЧП под Ровно (ГСЧС)

Как сообщается, около 16:22 спасатели получили сообщение об оползне на территории песчаного карьера.

Отмечается, что одного ребенка нашли местные жители,которые и помогали спасателям в поисковой операции. Спасенного ребенка госпитализировали в местную больницу.

Как  мы ранее сообщали, в Херсоне отдыхающие смотрели на то, как в море тонут дети и не помогли им. Об этом рассказал матрос Вадим Мусиенко, который стал участников драматической картины, но помог несовершеннолетним.

Также, в Запорожской области, в курортной зоне поселка Кирилловка погиб 36-летний мужчина, который бросился в море, чтобы спасти детей.

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