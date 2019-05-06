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В Мариуполе насмерть засыпало песком двух детей

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 09:19
В Мариуполе насмерть засыпало песком двух детей
Фото: место трагедии в Мариуполе (dn.dsns.gov.ua)

Трагедия произошла в заброшенном ангаре

В Мариуполе в заброшенном ангаре насмерть засыпало песком двух детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что накануне вечером в службу спасения поступил звонок о несчастном случае на перекрестке улицы Очаковской и переулка Песчаного. По данным спасателей, на территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое мальчиков 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших достали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента пострадали два человека. Также сообщалось, что взрывом снесло пристройку к дому, по данным ГСЧС, инцидент произошел в результате утечки бытового газа.

Накануне в Винницкой области на трассе Житомир-Могилев-Подольский автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Doblo. В результате ДТП погибли четверо пассажиров обоих авто, водители в аварии выжили.

 

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Новости Украины ДонецкМариупольГСЧС
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