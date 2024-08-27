Засвітилися в компанії російського виконавця. Як зараз виглядають брати Меладзе, які мовчать про війну

Брати Меладзе зараз

Так, відомо, що нещодавно Валерій виступив у Латвії, і на його концерт прийшов Льова зі своєю обраницею Асею Штрайхер. Після заходу всім вдалося зустрітися за кулісами та поспілкуватися.

На опублікованому кадрі можна побачити, що усі позують з посмішками та виглядають щасливими. У підписі до фото фронтмен відомого рок-гурту подякував Меладзе за концерт.

"Дякую братам Меладзе за прекрасний концерт у Юрмалі. Нарешті познайомився з Костею!.. Паланга, зустрічаємося ввечері!" - зазначив він.

Льова з братами Меладзе (Фото: instagram.com/levab2)

До слова, це чи не перша поява Костянтина Меладзе на публіці після його розставання з Вірою Брежнєвою. Вперше про їхнє розлучення стало відомо влітку минулого року.

Тоді також говорилося про те, що на початку минулого року Брежнєва і Меладзе вирішили прибрати свої російськомовні хіти, а також продати елітний особняк під Москвою, щоб не мати нічого спільного з Росією.

Проте сам Костянтин щодо російської агресії в Україні прямо ні разу так і не висловлювався, точно так само, як і його брат Валерій. У перші дні повномасштабного вторгнення останній записав емоційний ролик, у якому заявив, що "потрібно припинити цю війну". При цьому артист не став називати, хто є агресором і до кого саме він звертається.

Брати Меладзе обрали мовчазну позицію щодо війни в Україні (Фото: instagram.com/meladzemusic)

Але на одному зі своїх концертів Валерій таки натякнув на свої погляди, відповівши на проукраїнське гасло і сказавши "Героям слава". Цей момент потрапив на відео, і через це Меладзе почали хейтити росіяни. Але прямо співак таки не наважився заявити про свою позицію та обрав мовчання.

У минулому виконавець закрив борг на суму майже 2 мільйони рублів в податковій службі РФ - це сталося після масованого ракетного удару окупантів по нашій країні. У такий спосіб музикант дав також зрозуміти й те, що підтримує геноцид українського народу.

Костянтин влітку минулого року розлучився з українкою Вірою Брежнєвою (Фото: instagram.com/meladzemusic)

Що стосується Єгора Бортника, то він раніше заявляв про свої не надто палкі російські погляди. Зокрема, музикант зауважував, що" ненавидить своїх співгромадян", а також говорив про те, що "більше не хоче повертатися до Росії".

Артист казав, що "пропутінська Росія викликає у нього відразу", а у Туреччині гурт "Би-2" давав виступи й частину із виручених коштів передавав на допомогу нашій країні.