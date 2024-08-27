Засветились в компании российского исполнителя. Как сейчас выглядят братья Меладзе, которые молчат о войне

Братья Меладзе сейчас

Так, известно, что недавно Валерий выступил в Латвии, и на его концерт пришел Лева со своей избранницей Асей Штрайхер. После мероприятия всем удалось встретиться за кулисами и пообщаться.

На опубликованном кадре можно увидеть, что все позируют с улыбками и выглядят счастливыми. В подписи к фото фронтмен известной рок-группы поблагодарил Меладзе за концерт.

"Спасибо братьям Меладзе за прекрасный концерт в Юрмале. Наконец-то познакомился с Костей!.. Паланга, встречаемся вечером!" - отметил он.

Лева с братьями Меладзе (Фото: instagram.com/levab2)

К слову, это едва ли не первое появление Константина Меладзе на публике после его расставания с Верой Брежневой. Впервые об их разводе стало известно летом прошлого года.

Тогда также говорилось о том, что в начале прошлого года Брежнева и Меладзе решили убрать свои русскоязычные хиты, а также продать элитный особняк под Москвой, чтобы не иметь ничего общего с Россией.

Однако сам Константин по поводу российской агрессии в Украине прямо ни разу так и не высказывался, точно так же, как и его брат Валерий. В первые дни полномасштабного вторжения последний записал эмоциональный ролик, в котором заявил, что "следует прекратить эту войну". При этом артист не стал называть, кто агрессор и к кому именно он обращается.

Братья Меладзе выбрали молчаливую позицию вкасательно войны в Украине (Фото: instagram.com/meladzemusic)

Но на одном из своих концертов Валерий таки намекнул на свои взгляды, ответив на проукраинский лозунг и сказав "Героям слава". Этот момент попал на видео, и поэтому Меладзе начали хейтить россияне. Но прямо певец не решился заявить о своей позиции и выбрал молчание.

В прошлом исполнитель закрыл долг на сумму почти 2 миллиона рублей в налоговой службе РФ - это произошло после массированного ракетного удара оккупантов по нашей стране. Таким образом музыкант дал также понять и то, что поддерживает геноцид украинского народа.

Константин летом прошлого года развелся с украинкой Верой Брежневой (Фото: instagram.com/meladzemusic)

Что касается Егора Бортника, то он ранее заявлял о своих не слишком горячих российских взглядах. В частности, музыкант говорил, что "ненавидит своих сограждан", а также отмечал, что "больше не хочет возвращаться в Россию".

Артист говорил, что "пропутинская Россия вызывает у него отвращение", а в Турции группа "Би-2" давала выступления и часть из вырученных средств передавала на помощь нашей стране.