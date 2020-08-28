Засушит, а потом зальет: какие области Украины пострадают от резкой смены погоды

Погода в Украине в конце августа подарит украинцам жаркие засушливые дни, но в некоторые области под занавес лета придут грозы с дождями и снижением температуры.

Так, согласно данным синоптиков Украинского гидрометцентра, 30 и 31 августа будут очень жаркими (+30+35), а небо - безоблачным. Но 31 числа на Запад придет атмосферный фронт с грозовыми осадками.

А вот завтра, 29 августа, ожидается переменная облачность и высокие градусы - от +24 до +28 на Севере, северо-западе и Востоке. А в Центре, Юге и большинстве западных областей +27+31 градус. Осадки в субботу маловероятны.

В Киеве суббота будет с переменной облачностью и температурой в +26+28 градусов. Воскресенье и понедельник - солнечными и жаркими - от +30 до +32 градусов.

Погода в Украине 29 августа (скрин: meteo.gov.ua)

Воскресенье, 30 августа, будет жарким (+29+35 градусов) по всей стране, разве что на Востоке минимальная облачность.

А вот в последний день осени Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области накроет грозами и дождями. Здесь температура немного снизится (+26+30 градусов), а вот в остальных регионах 31 августа будет жара и без осадков.