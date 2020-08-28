Засушить, а потім заллє: які області України постраждають від різкої зміни погоди

Погода в Україні у кінці серпня подарує українцям жаркі посушливі дні, але в деякі області під завісу літа прийдуть грози з дощами і зниженням температури.

Так, згідно з даними синоптиків Українського гідрометцентру, 30 і 31 серпня будуть дуже спекотними (+30+35), а небо - безхмарним. Але 31 числа на Захід прийде атмосферний фронт з грозовими опадами.

А ось завтра, 29 серпня, очікується мінлива хмарність та високі градуси - від +24 до +28 на Півночі, північному заході і Сході. А в Центрі, Півдні та більшості західних областей +27+31 градус. Опади у суботу малоймовірні.

В Києві субота буде з мінливою хмарністю та температурою до +26+28 градусів. Неділя і понеділок - сонячними і спекотними - від +30 до +32 градусів.

Погода в Україні 29 серпня (скрін: meteo.gov.ua)

Неділя 30 серпня, буде спекотною (+29+35 градусів) по всій країні, хіба що на Сході мінімальна хмарність.

А ось в останній день осені Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку області накриє грозами і дощами. Тут температура трохи знизиться (+26+30 градусів), а от в інших регіонах 31 серпня буде спека і без опадів.