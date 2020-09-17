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Застрявшие на границе хасиды в вышиванках спели гимн Украины: яркое видео

Автор: Владимир Костырин

Паломники не могут попасть в Украину в Умань из-за карантина и закрытой границы

Хасиды на украино-белорусской границе устроили акцию и спели гимн Украины. Паломники хотят попасть в Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана и надеются, что такой флешмоб поможет добиться цели.

Видео выступления хасидов 17 сентября опубликовал в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На кадрах видно, что еврейские паломники на участке границы в Беларуси облачились в вышиванки и красные шаровары, одели казацкие шапки. Под сопровождение музыкальных инструментов десятки хасидов исполнили несколько строк гимна Украины, который "украсили" вокализом.

В конце прозвучало "Слава Украине!" и благодарность президенту Владимиру Зеленскому.

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"В борьбе за право попасть в Умань, хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", - говорится в публикации.

Видео: Хасиды исполнили гимн Украины, застряв в Беларуси на границе

Пользователей сети растрогала такая акция хасидов, и в комментариях к ролику многие стали высказывать сочувствие, что из-за правил карантина и закрытой границы они вряд ли добьются желаемого и не смогут посетить могилу раби Нахмана в Умани, куда ежегодно стекаются многие десятки тысяч паломников-хасидов.

  • А меня даже растрогало их пение, им, конечно, нечего было сюда приезжать, но... А спели хорошо!
  • ЛЕХАИМ! Ну теперь уж точно впускаем, а некоторых, кто хорошо пел - в правительство!
  • Они крутые! Вот молодцы, только черствое сердце не дрогнет
  • Простите, откуда реквизит на границе?
  • Чисто по-человечески людей жалко, но из-за карантина введены существенные ограничения по посещению мест паломничества. Спели хорошо.
  • Как эта гениальная идея посетила эти светлые головы... интересно...

Напомним, что 16 сентября правительство Украины закрыло пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, где находятся паломники-хасиды. Введение таких мер объяснили распространением коронавирусной болезни.

Ранее мы писали о том, что подростки-хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана в Умани.

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