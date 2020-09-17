Хасиди, які застрягли на кордоні, у вишиванках заспівали гімн України: яскраве відео

Хасиди на україно-білоруському кордоні влаштували акцію і заспівали гімн України. Паломники хочуть потрапити до Умані для святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана та сподіваються, що такий флешмоб допоможе досягти мети.

Відео виступу хасидів 17 вересня опублікував у Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

На кадрах видно, що єврейські паломники на ділянці кордону в Білорусі вбралися у вишиванки та червоні шаровари, одягли козацькі шапки. Під супровід музичних інструментів десятки хасидів виконали кілька рядків гімну України, який "прикрасили" вокалізом.

В кінці пролунало "Слава Україні!" та подяка президенту Володимиру Зеленському.

"У боротьбі за право потрапити до Умані хасиди, які застрягли на кордоні Білорусі та України, виконують гімн України в національних костюмах", - йдеться у публікації.

Відео: Хасиди виконали гімн України, застрягши в Білорусі на кордоні

Користувачів мережі зворушила така акція хасидів, і в коментарях до ролика багато хто став висловлювати співчуття, що через правила карантину і закритого кордону, вони навряд чи досягнуть бажаного і не зможуть відвідати могилу рабі Нахмана в Умані, куди щорічно стікаються десятки тисяч паломників-хасидів

А мене навіть розчулив їх спів, їм, звичайно, нічого було сюди приїжджати, але... А заспівали добре!

ЛЕХАЇМ! Ну тепер вже точно впускаємо, а деяких, хто добре співав - до уряду!

Вони круті! От молодці, тільки черстве серце не здригнеться

Вибачте, звідки реквізит на кордоні?

Чисто по-людськи шкода людей, але через карантин введено суттєві обмеження на відвідування місць паломництва. Заспівали добре.

Як ця геніальна ідея відвідала ці світлі голови... цікаво...

Нагадаємо, що 16 вересня уряд України закрив пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю, де знаходяться паломники-хасиди. Введення таких заходів пояснили поширенням коронавірусної хвороби.

Раніше ми писали про те, що підлітки-хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана в Умані.