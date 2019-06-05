Застрягли в аеропорту "Бориспіль": сотні українців з дітьми не можуть полетіти на відпочинок

В аеропорту "Бориспіль" застрягли сотні українців з дітьми (ілюстративне фото: pixabay.com)

Аеропорт "Бориспіль" забитий українськими туристами, які чекають на свій літак

В аеропорту "Бориспіль" відбувається колапс. Сотні туристів не можуть вилетіти з України до Єгипту. Люди більше 12 годин знаходяться на території аеропорту в очікуванні вильоту в Шарм-ель-Шейх. Про це повідомляє "Сегодня".

Літак авіакомпанії SkyUp Airlines повинен був вилетіти в Єгипет 5 червня в 00:05, але досі туристи, серед яких близько 70 дітей, перебувають в очікуванні.

Один з пасажирів Дмитро розповів, що вони пройшли реєстрацію 4 червня в 22:40. При цьому до 3 години ночі на людей ніхто не звертав уваги. Після цього люди прийняли рішення блокувати виліт наступного літака, щоб таким чином привернути до себе увагу.

В аеропорту "Бориспіль" застрягли сотні українців з дітьми (фото: з соцмереж)

У 3:15 до них вийшов представник авіакомпанії, який заявив, що виліт затримується через технічну несправність літака, так як у нього відпала якась деталь.

Чоловік разом з дружиною зібрався провести медовий місяць в Шарм-ель-Шейху. Вони купили квитки за 890 євро на двох у туроператора Tui. Інші пасажири купували квитки через Join UP! і Tui і платили близько 1000-1500 євро. Але ніхто з туроператорів не зв'язався з пасажирами у зв'язку із затримкою рейсу і не подбав про них.

В аеропорту "Бориспіль" застрягли сотні українців з дітьми (фото: з соцмереж)

За словами очевидця, в аеропорт вночі приїхала поліція, але не для того, щоб розібратися в ситуації, а для охорони представників авіакомпанії. Пасажири написали колективну скаргу на авіакомпанію. День свого відпочинку вони вже втратили, а скільки ще чекати на виліт невідомо.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив зміни в умовах здійснення діяльності туристичних операторів. Це повинно допомогти уникнути колапсів.

Раніше повідомлялося про те, що в Єгипті без води і їжі застрягли 170 українців. Люди кілька днів не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха додому.