Туристический коллапс отменяется: туроператорам ужесточили требования

Кабмин ужесточил требования к туроператорам (фото: pixabay.com)

Правительство взялось за туристических операторов

Кабмин утвердил изменения в условиях осуществления деятельности туристических операторов. Это сделано для того, чтобы избежать коллапсов. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

По словам первого вице-премьер-министр - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, правительство защитит украинцев от недобросовестных туроператоров и не допустит критических ситуаций, которые возникали в прошлые годы.

"Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто, в правовом поле", - отметил Кубив.

Теперь чтобы получить лицензию туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения.

Кабмин ужесточил требования к туроператорам (фото: pixabay.com)

Туристические операторы должны за 8 и за 2 часа до рейса проверить ничего ли не изменилось в его отправлении. Если рейс задерживается на более чем четыре часа, то туроператор должен об этом сообщить на своем сайте, а также предупредить Министерство экономического развития.

Кроме того, туроператоры обязаны обеспечить всю информацию о турагентах, с которыми они работают, а также они должны предоставлять все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время отдыха.

В министерстве подчеркнули, что несоблюдение любого из этих требований может стать причиной аннулирования лицензия туроператора.

Напомним, что на прошлой неделе в Египте без воды и еды застряли 170 украинцев, которые просят наказать туроператора.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" около 200 человек застряли на курорте в Шармь аль Шейхе из-за отмены рейсов.

Мы также писали о том, что с 3 октября British Airways прекратит полеты из Лондона в Киев.