Застрял в ОАЭ из-за карантина: отец не может попасть на похороны дочери в Украину

Мужчина в аэропорту (фото: Униан)

Карантин стал причиной того, что мужчина застрял в ОАЭ и не может попасть в Украину на похороны дочери

Карантин в Украине из-за коронавируса продлен до 11 мая. При этом карантинные ограничения действуют во всем мире. Так Рустам Гаджиев застрял в Объединенных Арабских Эмиратах и не может попасть в Украину на похороны своей дочери.

Рустам рассказал, что покупал билеты, но два рейса из ОАЭ отменили - на 25 и 28 апреля. Поэтому он просит, чтобы ему помогли попасть в Украину.

"Если вы думаете, что мертвый ребенок - это самое страшное, это не так. Страшно, что ты не можешь к нему приехать. Не можешь утешить убитую горем жену. У меня нет иллюзий, что мне кто-то что-то должен, я не прошу денег или бесплатный билет", - написал Гаджиев на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что единственный вариант - это лететь в Минск, а оттуда машиной в Украину. Но он не уверен, что Республика Беларусь его выпустит, а Украина впустит.

Скриншот с Facebook

Мужчина рассказал, что о смерти дочери он узнал вечером 21 апреля. Все произошло очень быстро, девочка была здорова, но в один момент ей стало плохо. Врачи сказали, что у ребенка кишечная инфекция, которая очень быстро распространилась по организму и поразила все органы.

Девочка не дожила даже до результатов анализов, которые должны были показать, что вызвало болезнь.

Напомним, что эвакуированных украинцев из Турции не выпускают на берег из-за того, что они отказываются от обсервации.