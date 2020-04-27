Отказываются от обсервации: эвакуированных украинцев из Турции не выпускают на берег

Эвакуация украинцев (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной того, что эвакуированных украинцев из Турции не выпускают из теплохода

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта и продлен до 11 мая. Украинцев, которых эвакуировали из Турции, должны поместить на обсервацию, но они отказываются и теперь их не выпускают на берег.

В понедельник, 27 апреля, из Турции теплоход-паром доставил более 90 украинцев, эвакуированных из Стамбула, Измира и Бурсы, в Черноморский морской порт под Одессой. Среди них находятся люди разных возрастов, самой маленькой пассажирке 1,5 года.

Некоторые пассажиры заявили, что они отказываются от обязательной обсервации. По их словам, в турецком городе Карасу они подписали документы об обсервации, но они должны были находиться дома. А сейчас их хотят на две недели отправить на обсервацию в одесский санаторий имени Пирогова. Об этом сообщают Факты.

Пассажиры жалуются, что капитан судна не оставляет им выбора. Либо они отправляются на обсервацию в санаторий, либо остаются в открытом море. В порту рассказали, что есть установленная процедура, согласно которой прибывшим из-за рубежа пассажирам должны провести ПЦР-тестирование на коронавирус. Конкретно в этом случае - в санаторий имени Пирогова, что на одесском Куяльнике.

В порту также завили, что пассажиры должны зарегистрироваться в мобильном приложении, написать соответствующее заявление и только после этого они смогут поехать домой.

Напомним, что в Украине самоизоляцию приезжих будут контролировать через мобильное приложение "Дій вдома".