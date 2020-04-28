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Застряг в ОАЕ через карантин: батько не може потрапити на похорон доньки в Україну

STYLERКоронавірус    28.04.2020 - 15:13
Застряг в ОАЕ через карантин: батько не може потрапити на похорон доньки в Україну
Чоловік в аеропорту (фото: Уніан)

Карантин став причиною того, що чоловік застряг в ОАЕ і не може потрапити в Україну на похорон доньки

Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 11 травня. При цьому карантинні обмеження діють у всьому світі. Так Рустам Гаджієв застряг в Об'єднаних Арабських Еміратах і не може потрапити до України на похорон своєї дочки.

Рустам розповів, що купував квитки, але два рейси з ОАЕ скасували - на 25 і 28 квітня. Тому він просить, щоб йому допомогли потрапити в Україну.

"Якщо ви думаєте, що мертва дитина - це найстрашніше, це не так. Страшно, що ти не можеш до неї приїхати. Не можеш потішити убиту горем жінку. У мене немає ілюзій, що мені хтось щось винен, я не прошу грошей або безкоштовний квиток", - написав Гаджієв на своїй сторінці в Facebook.

Він також зазначив, що єдиний варіант - це летіти до Мінська, а звідти машиною в Україну. Але він не впевнений, що Республіка Білорусь його випустить, а Україна впустить.

Застряг в ОАЕ через карантин: батько не може потрапити на похорон доньки в Україну

Скріншот з Facebook

Чоловік розповів, що про смерть дочки він дізнався ввечері 21 квітня. Все відбулося дуже швидко, дівчинка була здорова, але в один момент їй стало погано. Лікарі сказали, що у дитини кишкова інфекція, яка дуже швидко поширилася по організму і вразила всі органи.

Дівчинка не дожила навіть до результатів аналізів, які повинні були показати, що викликало хворобу.

Нагадаємо, що евакуйованих українців з Туреччини не випускають на берег через те, що вони відмовляються від обсервації.

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