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Она не застенчивая фиалка: королева снова недовольна Меган Маркл

STYLERЖизнь    13.04.2019 - 19:32
Она не застенчивая фиалка: королева снова недовольна Меган Маркл
Меган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Меган Маркл негативно влияет на жизнь внука королевы Елизаветы II

Меган Маркл, которая находится на последних неделях беременности, снова вызвала гнев королевы Елизаветы II и многих королевских комментаторов. В этот раз причиной стало появление в жизни молодой пары знаменитой телеведущей Опры Уинфри.

Меган Маркл и принц Гарри анонсировали на своей странице в Instagram создание совместного сериала с Опрой Уинфри о психических заболеваниях и здоровье. В частности, в заявлении говорится, что принц Гарри много лет работал с различными общинами в Великобритании на тему психических заболеваний. Выход сериала запланирован на 2020 год.

Она не застенчивая фиалка: королева снова недовольна Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Однако королева Елизавета не одобряет сотрудничество принца Гарри с американской телезвездой и считает, что на его решение повлияла Меган Маркл.

Королевский комментатор Данкан Ларкомб сделал предупреждение о том, что "смешение Голливуда и королевского стиля жизни плохо заканчивается". Он вновь напомнил про так называемый "эффект Меган" и добавил, что сотрудничество с Опрой – это очередное проявление этого эффекта.

"Очевидно, что это еще один явный знак того, что Гарри следует за Меган, а не каким-то своим путем. Эти новые проекты, в которые он теперь вовлечен, являются доказательством "эффекта Меган", - заявил он в комментарии для британских СМИ и добавил, что в истории королевской семьи сочетание культуры голливудских знаменитостей и нормы королевской семьи никогда хорошо не заканчивались.

Она не застенчивая фиалка: королева снова недовольна Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/sussexroyal)

В пример он привел бывшую невестку королевы Елизаветы, герцогиню Йоркскую Сару Фергюсон, которая очень любила общение со знаменитостями. Сара Фергюсон долгое время была в немилости у королевы и ее подвергли критике со стороны общества.

"Гарри знал на что шел, когда женился на Меган и когда обручился с целеустремленной, амбициозной, успешной американской актрисой. Определенно Меган – не застенчивая фиалка", - сказал Ларкомб и добавил, что королева Елизавета считает поведение Гарри и его жены "нарушением традиций".

Напомним, ранее мы писали о том, что в сеть попали эксклюзивные фото Меган Маркл.

А также рассказывали о том, что сотрудники Меган Маркл устали терпеть ежедневные унижения.

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